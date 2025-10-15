כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שתי גופות חללים הועברו לצלב האדום ובדרכן לישראל. חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"

צוות מגזין אפוק | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס: אין בידינו עוד גופות חללים מעבר למה שמסרנו; טראמפ: ישראל תוכל לחזור ללחימה ברגע שאגיד

לאחר מסירת שתי גופות חללים נוספות, חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"

רשת CNN האמריקנית דיווחה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לכתב הרשת כי ישקול לאפשר לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לחדש את הפעולה הצבאית בעזה אם חמאס יסרב לעמוד בחלקו בהסכם הפסקת האש.

לדבריו, הכוחות הישראליים יוכלו לחזור לרחובות "ברגע שאגיד את המילה". הוא הוסיף: "מה שקורה עם חמאס – זה יוסדר במהירות".

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 14 באוקטובר 2025

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 14 באוקטובר 2025 | צילום: DOAA ALBAZ/Middle East Images/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עשן עולה מאזור שהותקף בקאבול
עשרות הרוגים בהסלמה נוספת בין אפגניסטן לפקיסטן 

דורון פסקין

קרבות עזים פרצו מחדש לאורך הגבול בין שתי המדינות. שני הצדדים מטילים זה על זה את האחריות להסלמה

יוסף חיים אוחנה, אלקנה בוחבוט ואבינתן אור ברגעי המפגש עם יקירהם
משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"

אורן שלום

אבינתן אור ניסה להימלט; איתן מור ניהל שיחה עם מנהיג חמאס; יוסף חיים אוחנה שמע את קול אביו מהמנהרות דרך הרדיו; ואלקנה בוחבוט הוחזק במשך רוב תקופת השבי כשהוא כבול בשלשלאות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים בין המדינות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
ההיעדרות מהפסגה במצרים הפכה למוקד עימות פוליטי באיראן

דורון פסקין

ההחלטה האיראנית שלא לקחת חלק בפסגת שארם א-שייח' חשפה את המחלוקת הפנימית במדינה בין מי שקוראים לפתיחות לעולם לאלו שמעדיפים להישאר נאמנים לקו הקשיח

רכבי הצלב האדום נעים לכיוון מזרח רצועת עזה מחאן יונס, 13 באוקטובר 2025
גורמים ביטחוניים: חמאס דרש לשחרר שישה בכירי טרור – ייתכן שמעכב את השבת הגופות כדי ללחוץ על ישראל

יוני בן מנחם

שחרורם של המחבלים הבכירים עשוי היה לחזק משמעותית את ארגוני הטרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון

איתן לוי ז"ל, תמיר נמרודי ז"ל, ואוריאל ברוך ז"ל
זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל

אורן שלום

גורם בכיר בירושלים אישר כי לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית התברר כי הגופה הרביעית אינה של חלל חטוף

שתפו: