שתי גופות חללים הועברו לצלב האדום ובדרכן לישראל. חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"
צוות מגזין אפוק | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חמאס: אין בידינו עוד גופות חללים מעבר למה שמסרנו; טראמפ: ישראל תוכל לחזור ללחימה ברגע שאגיד
לאחר מסירת שתי גופות חללים נוספות, חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"
רשת CNN האמריקנית דיווחה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לכתב הרשת כי ישקול לאפשר לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לחדש את הפעולה הצבאית בעזה אם חמאס יסרב לעמוד בחלקו בהסכם הפסקת האש.
לדבריו, הכוחות הישראליים יוכלו לחזור לרחובות "ברגע שאגיד את המילה". הוא הוסיף: "מה שקורה עם חמאס – זה יוסדר במהירות".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו