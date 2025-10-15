חמאס: אין בידינו עוד גופות חללים מעבר למה שמסרנו; טראמפ: ישראל תוכל לחזור ללחימה ברגע שאגיד

לאחר מסירת שתי גופות חללים נוספות, חמאס הודיע כי איתור גופות נוספות ידרוש "מאמצים רבים וציוד מיוחד"

רשת CNN האמריקנית דיווחה כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר לכתב הרשת כי ישקול לאפשר לראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לחדש את הפעולה הצבאית בעזה אם חמאס יסרב לעמוד בחלקו בהסכם הפסקת האש.