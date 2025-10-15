כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

קרבות עזים פרצו מחדש לאורך הגבול בין שתי המדינות. שני הצדדים מטילים זה על זה את האחריות להסלמה

דורון פסקין | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

עשרות הרוגים בהסלמה נוספת בין אפגניסטן לפקיסטן 

בגבול פקיסטן-אפגניסטן נרשמה היום הסלמה משמעותית, שבמהלכה נהרגו עשרות בני אדם, חיילים ואזרחים משני הצדדים, כך לפי הצהרות הצדדים ודיווחים של סוכנויות ידיעות זרות.

לפי הדיווחים, הקרבות התרכזו באזור ספין-בולדק שבצד האפגני של הגבול, בדרום מחוז קנדהאר, ובמחוז ח'וראם שבצפון-מערב פקיסטן.

דובר ממשלת הטאליבן באפגניסטן, זביחאללה מוג'אהד, מסר כי יותר מתריסר אזרחים נהרגו וכ-100 נפצעו במטחי אש שירה הצבא הפקיסטני לעבר אזור ספין-בולדק. מנגד, הצבא הפקיסטני טען כי הדף מתקפות על מוצבי הגבול שלו, חיסל בין 15 ל-20 לוחמי טאליבן בדרום, ופגע בעמדות ובכלים משוריינים בזירה הצפונית.

עשן עולה מאזור שהותקף בקאבול

עשן עולה מאזור שהותקף בקאבול, 15 באוקטובר 2025 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
יוסף חיים אוחנה, אלקנה בוחבוט ואבינתן אור ברגעי המפגש עם יקירהם
משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"

אורן שלום

אבינתן אור ניסה להימלט; איתן מור ניהל שיחה עם מנהיג חמאס; יוסף חיים אוחנה שמע את קול אביו מהמנהרות דרך הרדיו; ואלקנה בוחבוט הוחזק במשך רוב תקופת השבי כשהוא כבול בשלשלאות

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים בין המדינות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
ההיעדרות מהפסגה במצרים הפכה למוקד עימות פוליטי באיראן

דורון פסקין

ההחלטה האיראנית שלא לקחת חלק בפסגת שארם א-שייח' חשפה את המחלוקת הפנימית במדינה בין מי שקוראים לפתיחות לעולם לאלו שמעדיפים להישאר נאמנים לקו הקשיח

רכבי הצלב האדום נעים לכיוון מזרח רצועת עזה מחאן יונס, 13 באוקטובר 2025
גורמים ביטחוניים: חמאס דרש לשחרר שישה בכירי טרור – ייתכן שמעכב את השבת הגופות כדי ללחוץ על ישראל

יוני בן מנחם

שחרורם של המחבלים הבכירים עשוי היה לחזק משמעותית את ארגוני הטרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון

איתן לוי ז"ל, תמיר נמרודי ז"ל, ואוריאל ברוך ז"ל
זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל

אורן שלום

גורם בכיר בירושלים אישר כי לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית התברר כי הגופה הרביעית אינה של חלל חטוף

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2024
ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לישראל

אורן שלום

בשונה מאתמול, חמאס לא פרסם מיהם ארבעת החללים שהוחזרו

שתפו: