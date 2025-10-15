עשרות הרוגים בהסלמה נוספת בין אפגניסטן לפקיסטן 

בגבול פקיסטן-אפגניסטן נרשמה היום הסלמה משמעותית, שבמהלכה נהרגו עשרות בני אדם, חיילים ואזרחים משני הצדדים, כך לפי הצהרות הצדדים ודיווחים של סוכנויות ידיעות זרות.

לפי הדיווחים, הקרבות התרכזו באזור ספין-בולדק שבצד האפגני של הגבול, בדרום מחוז קנדהאר, ובמחוז ח'וראם שבצפון-מערב פקיסטן.

דובר ממשלת הטאליבן באפגניסטן, זביחאללה מוג'אהד, מסר כי יותר מתריסר אזרחים נהרגו וכ-100 נפצעו במטחי אש שירה הצבא הפקיסטני לעבר אזור ספין-בולדק. מנגד, הצבא הפקיסטני טען כי הדף מתקפות על מוצבי הגבול שלו, חיסל בין 15 ל-20 לוחמי טאליבן בדרום, ופגע בעמדות ובכלים משוריינים בזירה הצפונית.