משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"

בימים האחרונים חושפות משפחותיהם של השבים משבי חמאס פרטים ראשונים על מצבם הנפשי והפיזי, ועל מה שעבר עליהם במהלך השנתיים האחרונות בשבי.

אתמול פורסם סרטון מרגש שבו נראה אבינתן אור, בן 32 מתל אביב, שנחטף ממסיבת הנובה יחד עם בת זוגו נועה ארגמני, מברך את חבריו לאחר שחרורו. בתחילת הסרטון הוא התבדח: "זה מקליט? אני לא יודע מה זה הטכנולוגיה הזאת. הייתי בנתק שנתיים. מה קורה, חברים יקרים שלי? אני כל כך שמח לראות אתכם..."