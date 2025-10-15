כניסה
אבינתן אור ניסה להימלט; איתן מור ניהל שיחה עם מנהיג חמאס; יוסף חיים אוחנה שמע את קול אביו מהמנהרות דרך הרדיו; ואלקנה בוחבוט הוחזק במשך רוב תקופת השבי כשהוא כבול בשלשלאות

אורן שלום | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 7 דק׳

משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"

בימים האחרונים חושפות משפחותיהם של השבים משבי חמאס פרטים ראשונים על מצבם הנפשי והפיזי, ועל מה שעבר עליהם במהלך השנתיים האחרונות בשבי.

אתמול פורסם סרטון מרגש שבו נראה אבינתן אור, בן 32 מתל אביב, שנחטף ממסיבת הנובה יחד עם בת זוגו נועה ארגמני, מברך את חבריו לאחר שחרורו. בתחילת הסרטון הוא התבדח: "זה מקליט? אני לא יודע מה זה הטכנולוגיה הזאת. הייתי בנתק שנתיים. מה קורה, חברים יקרים שלי? אני כל כך שמח לראות אתכם..."

בהמשך הוסיף: "אני בסדר גמור, עייף ותשוש, אבל בקרוב ניפגש ונשלים את כל הפערים. אני מת לראות אתכם. אני אוהב אתכם. שמעתי שעשיתם מלא בשבילי – אני עוד לא שמעתי הכול, אבל לאט לאט. חג שמח".

יוסף חיים אוחנה, אלקנה בוחבוט ואבינתן אור ברגעי המפגש עם יקירהם

יוסף חיים אוחנה, אלקנה בוחבוט ואבינתן אור ברגעי המפגש עם יקירהם | צילום: דובר צה"ל, שאולי לנדנר/לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
עשן עולה מאזור שהותקף בקאבול
עשרות הרוגים בהסלמה נוספת בין אפגניסטן לפקיסטן 

דורון פסקין

קרבות עזים פרצו מחדש לאורך הגבול בין שתי המדינות. שני הצדדים מטילים זה על זה את האחריות להסלמה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה

דורון פסקין

לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים בין המדינות

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי
ההיעדרות מהפסגה במצרים הפכה למוקד עימות פוליטי באיראן

דורון פסקין

ההחלטה האיראנית שלא לקחת חלק בפסגת שארם א-שייח' חשפה את המחלוקת הפנימית במדינה בין מי שקוראים לפתיחות לעולם לאלו שמעדיפים להישאר נאמנים לקו הקשיח

רכבי הצלב האדום נעים לכיוון מזרח רצועת עזה מחאן יונס, 13 באוקטובר 2025
גורמים ביטחוניים: חמאס דרש לשחרר שישה בכירי טרור – ייתכן שמעכב את השבת הגופות כדי ללחוץ על ישראל

יוני בן מנחם

שחרורם של המחבלים הבכירים עשוי היה לחזק משמעותית את ארגוני הטרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון

איתן לוי ז"ל, תמיר נמרודי ז"ל, ואוריאל ברוך ז"ל
זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל

אורן שלום

גורם בכיר בירושלים אישר כי לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית התברר כי הגופה הרביעית אינה של חלל חטוף

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2024
ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לישראל

אורן שלום

בשונה מאתמול, חמאס לא פרסם מיהם ארבעת החללים שהוחזרו

