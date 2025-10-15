אבינתן אור ניסה להימלט; איתן מור ניהל שיחה עם מנהיג חמאס; יוסף חיים אוחנה שמע את קול אביו מהמנהרות דרך הרדיו; ואלקנה בוחבוט הוחזק במשך רוב תקופת השבי כשהוא כבול בשלשלאות
משפחות השבים משבי חמאס חושפות פרטים ראשונים: "זה נס שהם חזרו חיים"
בימים האחרונים חושפות משפחותיהם של השבים משבי חמאס פרטים ראשונים על מצבם הנפשי והפיזי, ועל מה שעבר עליהם במהלך השנתיים האחרונות בשבי.
אתמול פורסם סרטון מרגש שבו נראה אבינתן אור, בן 32 מתל אביב, שנחטף ממסיבת הנובה יחד עם בת זוגו נועה ארגמני, מברך את חבריו לאחר שחרורו. בתחילת הסרטון הוא התבדח: "זה מקליט? אני לא יודע מה זה הטכנולוגיה הזאת. הייתי בנתק שנתיים. מה קורה, חברים יקרים שלי? אני כל כך שמח לראות אתכם..."
בהמשך הוסיף: "אני בסדר גמור, עייף ותשוש, אבל בקרוב ניפגש ונשלים את כל הפערים. אני מת לראות אתכם. אני אוהב אתכם. שמעתי שעשיתם מלא בשבילי – אני עוד לא שמעתי הכול, אבל לאט לאט. חג שמח".
