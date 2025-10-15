פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, צפוי להיפגש היום במוסקבה עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, המבקר ברוסיה לראשונה מאז עלייתו לשלטון בדצמבר 2024.

על פי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית TASS, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים ולדון במצבה הנוכחי של סוריה לאחר נפילת המשטר הקודם.