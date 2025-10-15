לפי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים בין המדינות
דורון פסקין | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
פוטין וא-שרע ייפגשו היום לראשונה מאז חילופי המשטר בסוריה
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, צפוי להיפגש היום במוסקבה עם נשיא סוריה, אחמד א-שרע, המבקר ברוסיה לראשונה מאז עלייתו לשלטון בדצמבר 2024.
על פי סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית TASS, מטרת הפגישה היא לארגן מחדש את היחסים הבילטרליים ולדון במצבה הנוכחי של סוריה לאחר נפילת המשטר הקודם.
בהודעת הקרמלין ובדיווחים רשמיים מדמשק נמסר כי סדר היום של הפגישה יתמקד בחיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, תוך בחינת מצב היחסים הנוכחי והעתידי בין מוסקבה לדמשק במישורים הכלכליים, המסחריים, ההומניטריים והפוליטיים.
