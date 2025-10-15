ההיעדרות מהפסגה במצרים הפכה למוקד עימות פוליטי באיראן

החלטתה של ההנהגה האיראנית שלא לשלוח נציג ל"פסגת השלום" שנערכה ביום שני האחרון בשארם א-שייח' חשפה מחדש את עומק המחלוקת הפוליטית באיראן בין המחנה השמרני לבין המחנה הרפורמיסטי בכל הנוגע לגישתה המדינית של טהראן.

במחנה הרפורמיסטי טענו כי היעדרות מהשתתפות בפורומים בין-לאומיים משמעותיים העוסקים בעתידו של האזור גורמת לאיראן להמשיך לאבד השפעה ולהעמיק את בידודה הדיפלומטי. מנגד, במחנה השמרני הדגישו כי כל נוכחות איראנית בפסגה הייתה נתפסת מיד כשחיקה והתרככות בעמדותיה של טהראן.