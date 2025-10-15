כניסה
ההחלטה האיראנית שלא לקחת חלק בפסגת שארם א-שייח' חשפה את המחלוקת הפנימית במדינה בין מי שקוראים לפתיחות לעולם לאלו שמעדיפים להישאר נאמנים לקו הקשיח

דורון פסקין | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ההיעדרות מהפסגה במצרים הפכה למוקד עימות פוליטי באיראן

החלטתה של ההנהגה האיראנית שלא לשלוח נציג ל"פסגת השלום" שנערכה ביום שני האחרון בשארם א-שייח' חשפה מחדש את עומק המחלוקת הפוליטית באיראן בין המחנה השמרני לבין המחנה הרפורמיסטי בכל הנוגע לגישתה המדינית של טהראן.

במחנה הרפורמיסטי טענו כי היעדרות מהשתתפות בפורומים בין-לאומיים משמעותיים העוסקים בעתידו של האזור גורמת לאיראן להמשיך לאבד השפעה ולהעמיק את בידודה הדיפלומטי. מנגד, במחנה השמרני הדגישו כי כל נוכחות איראנית בפסגה הייתה נתפסת מיד כשחיקה והתרככות בעמדותיה של טהראן.

הקו הרשמי של המשטר, שהתנגד להשתתפות באירוע, בא לידי ביטוי בדבריו של שר החוץ עבאס עראקצ'י, שהצהיר כי איראן "אינה יכולה להיכנס למגע עם מי שתקפו את העם האיראני וממשיכים לאיים ולאכוף סנקציות".

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, והמנהיג העליון של איראן, עלי ח׳מינאי | צילום: khamenei.ir

