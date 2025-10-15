גורמים ביטחוניים: חמאס דרש לשחרר שישה בכירי טרור – ייתכן שמעכב את השבת הגופות כדי ללחוץ על ישראל

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי במסגרת המשא ומתן על יישום השלב הראשון בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דרש חמאס את שחרורם של שישה מבכירי המחבלים המשתייכים לארגוני הטרור – חמאס, פת"ח והחזית העממית: מרוואן ברגותי, אחמד סעדאת, עבדאללה ברגותי, איברהים חאמד, עבאס אל-סייד וחסן סלאמה. ישראל התנגדה בתוקף וסירבה לכלול אותם בעסקה, שבסופו של דבר יצאה אל הפועל בלעדיהם.

למרות ש-20 החטופים הישראלים החיים כבר שוחררו ושבו לישראל, בצד הפלסטיני לא מוותרים, וטוענים כי המשא ומתן לשחרור ששת המחבלים נמשך גם כעת. גורמים ביטחוניים מאשרים את דרישת חמאס ומציינים כי לא מן הנמנע שחמאס מעכב ביוזמתו את השבת גופות החטופים שנרצחו, במטרה ללחוץ לשחרורם של אותם "סמלי טרור" או לפחות חלק מהם.