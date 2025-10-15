כניסה
שחרורם של המחבלים הבכירים עשוי היה לחזק משמעותית את ארגוני הטרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון

יוני בן מנחם | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

גורמים ביטחוניים: חמאס דרש לשחרר שישה בכירי טרור – ייתכן שמעכב את השבת הגופות כדי ללחוץ על ישראל

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי במסגרת המשא ומתן על יישום השלב הראשון בתוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דרש חמאס את שחרורם של שישה מבכירי המחבלים המשתייכים לארגוני הטרור – חמאס, פת"ח והחזית העממית: מרוואן ברגותי, אחמד סעדאת, עבדאללה ברגותי, איברהים חאמד, עבאס אל-סייד וחסן סלאמה. ישראל התנגדה בתוקף וסירבה לכלול אותם בעסקה, שבסופו של דבר יצאה אל הפועל בלעדיהם.

למרות ש-20 החטופים הישראלים החיים כבר שוחררו ושבו לישראל, בצד הפלסטיני לא מוותרים, וטוענים כי המשא ומתן לשחרור ששת המחבלים נמשך גם כעת. גורמים ביטחוניים מאשרים את דרישת חמאס ומציינים כי לא מן הנמנע שחמאס מעכב ביוזמתו את השבת גופות החטופים שנרצחו, במטרה ללחוץ לשחרורם של אותם "סמלי טרור" או לפחות חלק מהם.

ברחוב הפלסטיני נשמעת ביקורת קשה כלפי חמאס על כך ששחרר את כל 20 החטופים החיים מבלי שקיבל את שחרורם של ששת הבכירים.

רכבי הצלב האדום נעים לכיוון מזרח רצועת עזה מחאן יונס, 13 באוקטובר 2025

רכבי הצלב האדום נעים לכיוון מזרח רצועת עזה מחאן יונס, 13 באוקטובר 2025 | צילום: ABDELRAHMAN RASHAD/Middle East Images/AFP via Getty Images

