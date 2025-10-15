המכון לרפואה משפטית זיהה שלושה מתוך ארבעת החללים החטופים שהושבו הלילה לישראל
זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל
לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית, הותר לפרסום כי זוהו שלושה מתוך ארבעת החללים החטופים שהושבו לישראל. שלושת החללים הם אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל.
בשלב זה טרם זוהה החלל החטוף הרביעי וזיהויו עדיין בבדיקה. ממטה משפחות החטופים נמסר כי "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם", השבתם היא בגדר "מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים".
איתן לוי ז"ל
איתן לוי ז״ל מבת ים, יצא ב-7 באוקטובר ממרכז הארץ לכיוון דרום, כדי להסיע במוניתו אדם שביקש להשתתף במסיבת הנובה. בנו שחר סיפר בריאיונות כי אביו שוחח עמו כשהחל ירי הטילים מרצועת עזה והודיע שהוא בדרך חזרה. בשיחה השנייה כבר נשמעו יריות ברקע ולא שמעו אותו שוב.
