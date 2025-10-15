זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל

לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית, הותר לפרסום כי זוהו שלושה מתוך ארבעת החללים החטופים שהושבו לישראל. שלושת החללים הם אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל.

בשלב זה טרם זוהה החלל החטוף הרביעי וזיהויו עדיין בבדיקה. ממטה משפחות החטופים נמסר כי "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם", השבתם היא בגדר "מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים".