המכון לרפואה משפטית זיהה שלושה מתוך ארבעת החללים החטופים שהושבו הלילה לישראל

אורן שלום | 15 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

זוהו גופותיהם של אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל

לאחר בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית, הותר לפרסום כי זוהו שלושה מתוך ארבעת החללים החטופים שהושבו לישראל. שלושת החללים הם אוריאל ברוך ז"ל, איתן לוי ז"ל ותמיר נמרודי ז"ל.

בשלב זה טרם זוהה החלל החטוף הרביעי וזיהויו עדיין בבדיקה. ממטה משפחות החטופים נמסר כי "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם", השבתם היא בגדר "מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים".

איתן לוי ז"ל

איתן לוי ז״ל מבת ים, יצא ב-7 באוקטובר ממרכז הארץ לכיוון דרום, כדי להסיע במוניתו אדם שביקש להשתתף במסיבת הנובה. בנו שחר סיפר בריאיונות כי אביו שוחח עמו כשהחל ירי הטילים מרצועת עזה והודיע שהוא בדרך חזרה. בשיחה השנייה כבר נשמעו יריות ברקע ולא שמעו אותו שוב.

איתן לוי ז"ל, תמיר נמרודי ז"ל, ואוריאל ברוך ז"ל

כתבות נוספות
רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2024
ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לישראל

אורן שלום

בשונה מאתמול, חמאס לא פרסם מיהם ארבעת החללים שהוחזרו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 באוקטובר 2025
טראמפ: "חמאס יפורק מנשקו. אם הם לא יתפרקו אנחנו נפרק אותם מנשק"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הבהיר במסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה בבית הלבן כי בחמאס "יודעים שאני לא משחק משחקים"

יוסי שרעבי ז''ל ודניאל פרץ ז''ל
זוהו גופותיהם של יוסי שרעבי ז"ל וסרן דניאל פרץ ז"ל

אורן שלום

מועצה אזורית נחל שורק וקיבוץ בארי הודיעו כי הם זוהו לאחר הליך במכון לרפואה משפטית

מחבלי חמאס על יד רכבי הצלב האדום, 13 באוקטובר 2025
ישראל פועלת מול המתווכות; דיווח: הלילה ישוחררו חללים חטופים נוספים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי הוחלט שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא יוכנס הסיוע ההומניטרי לרצועה בעקבות אי עמידה בסיכומים

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025
חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

דורון פסקין

גל מינויים ברשת הקטארית מעורר שאלות על עתידה של הרשת – והאם הסיקור יישאר כשהיה

תיעוד הוצאתם להורג של בני משפחת דע'מוש העזתית | צילום מסך
חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

דורון פסקין

קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל

