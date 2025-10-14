ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לצלב האדום

צה"ל ושב"כ הודיעו כי ארבעה ארונות של חללים חטופים נמסרו לצלב האדום והם בדרכם אל עבר כוחות הביטחון.

החזרתם מתבצעת לאחר לחץ שהפעילה ישראל שעקבות אי עמידה של חמאס בהסכם והחזרתם עד כה של ארבעה חללים חטופים בלבד. מתוך 28 שגופותיהם מוחזקות ברצועת עזה. עקב כך ישראל החליטה שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא להעביר את כל הסיוע שההי מתוכנן להיכנס לרצועה.