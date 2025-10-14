הארונות יועברו בקרוב לכוחות הביטחון בתוך הרצועה. בשונה מאתמול, חמאס לא פרסם מיהם ארבעת החללים שהוחזרו
ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לצלב האדום
צה"ל ושב"כ הודיעו כי ארבעה ארונות של חללים חטופים נמסרו לצלב האדום והם בדרכם אל עבר כוחות הביטחון.
החזרתם מתבצעת לאחר לחץ שהפעילה ישראל שעקבות אי עמידה של חמאס בהסכם והחזרתם עד כה של ארבעה חללים חטופים בלבד. מתוך 28 שגופותיהם מוחזקות ברצועת עזה. עקב כך ישראל החליטה שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא להעביר את כל הסיוע שההי מתוכנן להיכנס לרצועה.
מוקדם יותר הערב דווח בסוכנויות הידיעות, כמו גם בכלי תקשורת בקטאר, כי חמאס ישחרר בשעה 22:00 ארבעה חללים חטופים. היום בשונה מהחזרת החללים אתמול, ארגון הטרור לא פרשם את שמות החללים שיוחזרו.
