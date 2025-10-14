כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב הבהיר במשיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה בבית הלבן כי בחמאס "יודעים שאני לא משחק משחקים"

אורן שלום | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "חמאס יפורק מנשקו. אם הם לא יתפרקו אנחנו נפרק אותם מנשק"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, לנושא פירוקו של חמאס מנשק.

טראמפ השיב לשאלה בנושא ואמר: "הם עומדים להתפרק מנשק, כי הם אמרו שהם עומדים להתפרק מנשק. ואם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם מנשק". מיד לאחר מכן הוא נשאל: "איך תעשו את זה?", וענה: "אני לא צריך להסביר לך את זה, אבל אם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים".

על השבת החללים החטופים לישראל אמר טראמפ: "החזרנו את החטופים. זה היה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, מעל לכל דבר אחר, להחזיר את החטופים. עכשיו, הם הציגו את זה בצורה לא נכונה, כי נאמר לנו שיש להם 26 או 24 חטופים מתים, אם נוכל להשתמש במונחים האלה. ונראה שאין להם את זה, כי מדובר במספר קטן בהרבה. אבל זה נושא מאוד קשה. אני רוצה אותם בחזרה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 באוקטובר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 14 באוקטובר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 13 באוקטובר 2024
ארבעה ארונות של חללים חטופים הועברו לצלב האדום

אורן שלום

הארונות יועברו בקרוב לכוחות הביטחון בתוך הרצועה. בשונה מאתמול, חמאס לא פרסם מיהם ארבעת החללים שהוחזרו

יוסי שרעבי ז''ל ודניאל פרץ ז''ל
זוהו גופותיהם של יוסי שרעבי ז"ל וסרן דניאל פרץ ז"ל

אורן שלום

מועצה אזורית נחל שורק וקיבוץ בארי הודיעו כי הם זוהו לאחר הליך במכון לרפואה משפטית

מחבלי חמאס על יד רכבי הצלב האדום, 13 באוקטובר 2025
ישראל פועלת מול המתווכות; דיווח: הלילה ישוחררו חללים חטופים נוספים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי הוחלט שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא יוכנס הסיוע ההומניטרי לרצועה בעקבות אי עמידה בסיכומים

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025
חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

דורון פסקין

גל מינויים ברשת הקטארית מעורר שאלות על עתידה של הרשת – והאם הסיקור יישאר כשהיה

תיעוד הוצאתם להורג של בני משפחת דע'מוש העזתית | צילום מסך
חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

דורון פסקין

קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

דורון פסקין

עון אמר את הדברים במהלך מפגש עם עיתונאים. לדבריו, "האווירה הכללית באזור היא של פשרה; איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי"

שתפו: