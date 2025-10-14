טראמפ: "חמאס יפורק מנשקו. אם הם לא יתפרקו אנחנו נפרק אותם מנשק"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, לנושא פירוקו של חמאס מנשק.

טראמפ השיב לשאלה בנושא ואמר: "הם עומדים להתפרק מנשק, כי הם אמרו שהם עומדים להתפרק מנשק. ואם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם מנשק". מיד לאחר מכן הוא נשאל: "איך תעשו את זה?", וענה: "אני לא צריך להסביר לך את זה, אבל אם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים".