נשיא ארה"ב הבהיר במשיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה בבית הלבן כי בחמאס "יודעים שאני לא משחק משחקים"
טראמפ: "חמאס יפורק מנשקו. אם הם לא יתפרקו אנחנו נפרק אותם מנשק"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ התייחס היום במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, לנושא פירוקו של חמאס מנשק.
טראמפ השיב לשאלה בנושא ואמר: "הם עומדים להתפרק מנשק, כי הם אמרו שהם עומדים להתפרק מנשק. ואם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם מנשק". מיד לאחר מכן הוא נשאל: "איך תעשו את זה?", וענה: "אני לא צריך להסביר לך את זה, אבל אם הם לא יתפרקו, אנחנו נפרק אותם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים".
על השבת החללים החטופים לישראל אמר טראמפ: "החזרנו את החטופים. זה היה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, מעל לכל דבר אחר, להחזיר את החטופים. עכשיו, הם הציגו את זה בצורה לא נכונה, כי נאמר לנו שיש להם 26 או 24 חטופים מתים, אם נוכל להשתמש במונחים האלה. ונראה שאין להם את זה, כי מדובר במספר קטן בהרבה. אבל זה נושא מאוד קשה. אני רוצה אותם בחזרה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו