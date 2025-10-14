נירה אשתו מסרה כי "עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב"
משפחתו של יוסי שרעבי אישרה כי גופתו זוהתה במכון לרפואה משפטית
קיבוץ בארי הודיע כי משפחת שרעבי אישרה שיוסי שרעבי זכרו לברכה הוחזר לשטח ישראל וזוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות. יוסי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ בארי ונרצח בשבי.
נירה, אשתו של יוסי, מסרה: "אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב.
"עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון".
