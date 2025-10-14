כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נירה אשתו מסרה כי "עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב"

אורן שלום | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

משפחתו של יוסי שרעבי אישרה כי גופתו זוהתה במכון לרפואה משפטית

קיבוץ בארי הודיע כי משפחת שרעבי אישרה שיוסי שרעבי זכרו לברכה הוחזר לשטח ישראל וזוהה באופן רשמי במכון לרפואה משפטית, לאחר שנתיים ארוכות וכואבות. יוסי נחטף בחיים מביתו בקיבוץ בארי ונרצח בשבי.

נירה, אשתו של יוסי, מסרה: "אנחנו מתגעגעות כל כך ליוסי שלנו, שהיה בן זוג מופלא ואבא מושלם ליובל, אופיר ואורן. אדם טוב לב שתמיד חיפש דרך להיטיב.

"עכשיו נוכל לסיים את הסיוט שהחל לפני יותר משנתיים, ולאפשר ליוסי קבורה מכבדת ואוהבת באדמת בארי שכל כך אהב. אנחנו קוראות להמשיך ולהיאבק על החזרת כל החללים החטופים, עד החטוף האחרון".

יוסי שרעבי ז''ל

יוסי שרעבי ז''ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס על יד רכבי הצלב האדום, 13 באוקטובר 2025
ישראל פועלת מול המתווכות; דיווח: הלילה ישוחררו חללים חטופים נוספים

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי הוחלט שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא יוכנס הסיוע ההומניטרי לרצועה בעקבות אי עמידה בסיכומים

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025
חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

דורון פסקין

גל מינויים ברשת הקטארית מעורר שאלות על עתידה של הרשת – והאם הסיקור יישאר כשהיה

תיעוד הוצאתם להורג של בני משפחת דע'מוש העזתית | צילום מסך
חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

דורון פסקין

קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

דורון פסקין

עון אמר את הדברים במהלך מפגש עם עיתונאים. לדבריו, "האווירה הכללית באזור היא של פשרה; איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי"

גיא אילוז ז״ל וביפין ג׳ושי ז״ל
המכון לרפואה משפטית השלים את זיהוי ארבעת החללים; הותר לפרסום שמם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

צוות מגזין אפוק

טרם הותר לפרסום שמם של שני החללים הנוספים שהוחזרו אתמול לישראל וזוהו על ידי המכון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025
ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

אורן שלום

"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר

שתפו: