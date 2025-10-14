גורמים בכירים בישראל מסרו כי הוחלט שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא יוכנס הסיוע ההומניטרי לרצועה בעקבות אי עמידה בסיכומים
יוני בן מנחם | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ישראל פועלת מול המתווכות; דיווח: הלילה ישוחררו חללים חטופים נוספים
בניגוד להסכם, חמאס השיב אתמול רק ארבעה חטופים חללים מתוך 28 שגופותיהם מוחזקות ברצועת עזה.
ישראל מנהלת מגעים עם המתווכות ועם ארה"ב במטרה שיפעילו לחץ על חמאס לשחרר חללים נוספים.
המתווכות ביקשו מישראל להמתין עם תגובתה לאי השבת כל החללים ולשמור על ההסכם. עם זאת, גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי בישראל הוחלט שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולא להעביר סיוע הומניטרי נוסף לרצועה – כל עוד לא יושבו חטופים חללים נוספים.
