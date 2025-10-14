כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גל מינויים ברשת הקטארית מעורר שאלות על עתידה של הרשת – והאם הסיקור יישאר כשהיה

דורון פסקין | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

רשת אל-ג'זירה הקטארית מצויה בשבועות האחרונים בעיצומו של גל חילופי הנהגה מקיף. בראשו – מינויו בתחילת ספטמבר של שייח' נאסר בן פייסל אאל-ת'אני, בן למשפחת המלוכה הקטארית ולשעבר בכיר במשרד החוץ, לתפקיד מנכ"ל הרשת. אאל-ת'אני נכנס לנעליו של העיתונאי האלג'יראי מוסטפא סוואק, שהוביל את אל-ג'זירה במשך כתריסר שנים.

בתוך ימים אחדים ממינויו של המנכ"ל החדש נרשמו גם שינויים רוחביים בדרגי המפתח: העיתונאי הפלסטיני עאסף חמידי (יליד אזור טולכרם) קודם לתפקיד מנהל ערוץ אל-ג'זירה בערבית, ואילו ראאד פקיה – לשעבר עובד בערוץ אל-חֻרַּה המשדר בחסות הממשל האמריקני – מונה למנהל החדשות הראשי. שינויים נוספים נרשמו גם בצמרת אל-ג'זירה באנגלית.

המהפך הניהולי הזה עורר שאלה מרכזית: האם צפוי גם שינוי בקו המערכתי של הרשת – שנודעה לאורך השנים בגישה פרו-איסלאמיסטית מובהקת – או שמדובר במהלך אדמיניסטרטיבי בלבד?

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025 | צילום: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תיעוד הוצאתם להורג של בני משפחת דע'מוש העזתית | צילום מסך
חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

דורון פסקין

קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

דורון פסקין

עון אמר את הדברים במהלך מפגש עם עיתונאים. לדבריו, "האווירה הכללית באזור היא של פשרה; איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי"

גיא אילוז ז״ל וביפין ג׳ושי ז״ל
המכון לרפואה משפטית השלים את זיהוי ארבעת החללים; הותר לפרסום שמם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

צוות מגזין אפוק

טרם הותר לפרסום שמם של שני החללים הנוספים שהוחזרו אתמול לישראל וזוהו על ידי המכון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025
ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

אורן שלום

"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר

מנהיגי המדינות שהשתתפו בפסגת השלום בשארם א-שיח'
הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"

מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF)
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים

דורון פסקין

מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות

שתפו: