חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

רשת אל-ג'זירה הקטארית מצויה בשבועות האחרונים בעיצומו של גל חילופי הנהגה מקיף. בראשו – מינויו בתחילת ספטמבר של שייח' נאסר בן פייסל אאל-ת'אני, בן למשפחת המלוכה הקטארית ולשעבר בכיר במשרד החוץ, לתפקיד מנכ"ל הרשת. אאל-ת'אני נכנס לנעליו של העיתונאי האלג'יראי מוסטפא סוואק, שהוביל את אל-ג'זירה במשך כתריסר שנים.

בתוך ימים אחדים ממינויו של המנכ"ל החדש נרשמו גם שינויים רוחביים בדרגי המפתח: העיתונאי הפלסטיני עאסף חמידי (יליד אזור טולכרם) קודם לתפקיד מנהל ערוץ אל-ג'זירה בערבית, ואילו ראאד פקיה – לשעבר עובד בערוץ אל-חֻרַּה המשדר בחסות הממשל האמריקני – מונה למנהל החדשות הראשי. שינויים נוספים נרשמו גם בצמרת אל-ג'זירה באנגלית.