קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל
דורון פסקין | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה
על פי דיווחים מרצועת עזה והודעה רשמית מטעם חמאס, מאז הלילה מתנהלים עימותים חמושים בין פעילי הארגון לבין קבוצות חמושים בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה ובאזור שממזרח לג'באליה.
בהודעה שפרסם חמאס הבוקר נמסר כי מטרת הלחימה היא "פירוק רשת של משתפי פעולה עם ישראל" הפועלת בשכונת שג'אעיה.
ערוץ החדשות הסעודי "אלערבייה" דיווח גם הוא על חילופי ירי באזורים הללו, שלפי הדיווחים נובעים מפעילות של חמאס נגד חמושים מקומיים בעיר עזה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו