חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

על פי דיווחים מרצועת עזה והודעה רשמית מטעם חמאס, מאז הלילה מתנהלים עימותים חמושים בין פעילי הארגון לבין קבוצות חמושים בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה ובאזור שממזרח לג'באליה.

בהודעה שפרסם חמאס הבוקר נמסר כי מטרת הלחימה היא "פירוק רשת של משתפי פעולה עם ישראל" הפועלת בשכונת שג'אעיה.