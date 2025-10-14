כניסה
קרבות חמושים נמשכים מאז הלילה בשכונת שג'אעיה ובאזור ג'באליה, כשחמאס פועל נגד אזרחים וחמושים שהואשמו בשיתוף פעולה עם ישראל

דורון פסקין | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

חמאס במרדף דמים: עימותים פנימיים והוצאות להורג ברצועת עזה

על פי דיווחים מרצועת עזה והודעה רשמית מטעם חמאס, מאז הלילה מתנהלים עימותים חמושים בין פעילי הארגון לבין קבוצות חמושים בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה ובאזור שממזרח לג'באליה.

בהודעה שפרסם חמאס הבוקר נמסר כי מטרת הלחימה היא "פירוק רשת של משתפי פעולה עם ישראל" הפועלת בשכונת שג'אעיה.

ערוץ החדשות הסעודי "אלערבייה" דיווח גם הוא על חילופי ירי באזורים הללו, שלפי הדיווחים נובעים מפעילות של חמאס נגד חמושים מקומיים בעיר עזה.

תיעוד הוצאתם להורג של בני משפחת דע'מוש העזתית | צילום מסך

מטה אל ג'זירה בדוחה, קטאר, 11 באוגוסט 2025
חילופי הנהגה באל-ג'זירה: שינוי פרסונלי או שינוי כיוון מערכתי?

דורון פסקין

גל מינויים ברשת הקטארית מעורר שאלות על עתידה של הרשת – והאם הסיקור יישאר כשהיה

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025
נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

דורון פסקין

עון אמר את הדברים במהלך מפגש עם עיתונאים. לדבריו, "האווירה הכללית באזור היא של פשרה; איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי"

גיא אילוז ז״ל וביפין ג׳ושי ז״ל
המכון לרפואה משפטית השלים את זיהוי ארבעת החללים; הותר לפרסום שמם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

צוות מגזין אפוק

טרם הותר לפרסום שמם של שני החללים הנוספים שהוחזרו אתמול לישראל וזוהו על ידי המכון

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025
ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

אורן שלום

"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר

מנהיגי המדינות שהשתתפו בפסגת השלום בשארם א-שיח'
הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"

מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF)
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים

דורון פסקין

מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות

