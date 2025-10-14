נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר אתמול כי "משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי" כדי ליישב את הסוגיות שעדיין נותרו פתוחות בין שתי המדינות. דבריו, שנאמרו בשיחה עם עיתונאים בביירות, צוטטו על ידי לשכת הנשיאות הלבנונית.

עון אמר כי "המדינה הלבנונית ניהלה בעבר משא ומתן עם ישראל בחסות ארה"ב והאו"ם, שהוביל להסכם על סימון הגבולות הימיים. מה מונע מאותו תהליך להתרחש שוב, כדי למצוא פתרונות לסוגיות שנותרו פתוחות?"