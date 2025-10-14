כניסה
עון אמר את הדברים במהלך מפגש עם עיתונאים. לדבריו, "האווירה הכללית באזור היא של פשרה; איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי"

דורון פסקין | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא לבנון: משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי

נשיא לבנון, ג'וזף עון, הצהיר אתמול כי "משא ומתן עם ישראל הוא הכרחי" כדי ליישב את הסוגיות שעדיין נותרו פתוחות בין שתי המדינות. דבריו, שנאמרו בשיחה עם עיתונאים בביירות, צוטטו על ידי לשכת הנשיאות הלבנונית.

עון אמר כי "המדינה הלבנונית ניהלה בעבר משא ומתן עם ישראל בחסות ארה"ב והאו"ם, שהוביל להסכם על סימון הגבולות הימיים. מה מונע מאותו תהליך להתרחש שוב, כדי למצוא פתרונות לסוגיות שנותרו פתוחות?"

עוד הוא ציין כי "האווירה הכללית באזור היא של פשרה, ומשא ומתן הוא הכרחי". לדבריו, "איננו יכולים לעמוד מחוץ לנתיב האזורי הנוכחי, שמטרתו פתרון המשבר. עלינו להיות חלק ממנו, שכן לא ניתן לסבול עוד מלחמה, הרס, הרג ועקירה".

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 5 בספטמבר 2025 | צילום: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

