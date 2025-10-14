המכון לרפואה משפטית השלים את זיהוי ארבעת החללים; הותר לפרסום שמם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

דובר צה"ל הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז"ל, ביפין ג'ושי ז"ל ושני חטופים חללים נוספים, ששמם טרם הותר לפרסום על ידי המשפחות, כי יקיריהם הושבו לקבורה.

מהודעת צה"ל נמסר כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז"ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז"ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי החמאס, בן 26 במותו. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית [...]