טרם הותר לפרסום שמם של שני החללים הנוספים שהוחזרו אתמול לישראל וזוהו על ידי המכון

צוות מגזין אפוק | 14 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

המכון לרפואה משפטית השלים את זיהוי ארבעת החללים; הותר לפרסום שמם של גיא אילוז ז"ל וביפין ג'ושי ז"ל

דובר צה"ל הודיע כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים גיא אילוז ז"ל, ביפין ג'ושי ז"ל ושני חטופים חללים נוספים, ששמם טרם הותר לפרסום על ידי המשפחות, כי יקיריהם הושבו לקבורה.

מהודעת צה"ל נמסר כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, גיא אילוז ז"ל נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה למרחב תל גמה, על ידי ארגון הטרור חמאס. גיא ז"ל מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי החמאס, בן 26 במותו. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית [...]

"ביפין ג'ושי ז"ל, בעל אזרחות נפאלית, נחטף בגיל 23 ממיגונית בקיבוץ עלומים, על ידי ארגון הטרור חמאס. ההערכה היא כי נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית".

גיא אילוז ז״ל וביפין ג׳ושי ז״ל

גיא אילוז ז״ל וביפין ג׳ושי ז״ל

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (מימין) ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי חותמים על מסמכים במהלך פסגת השלום, 13 באוקטובר 2025
ההצהרה עליה חתמו אתמול בשארם א-שיח' מנהיגי המדינות המתווכות

אורן שלום

"יחד, נפעל ליישום הסכם זה באופן שיבטיח שלום, ביטחון, יציבות והזדמנויות לכל עמי האזור, כולל הן את הפלסטינים והן את הישראלים", נכתב בהצהרה עליה חתמו מנהיגי ארה"ב, טורקיה, מצרים וקטאר

מנהיגי המדינות שהשתתפו בפסגת השלום בשארם א-שיח'
הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

דורון פסקין

נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"

מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF)
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים

דורון פסקין

מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין
דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום
"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

צוות מגזין אפוק

נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

