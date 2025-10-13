הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

אחרי הביקור המוצלח בישראל הגיע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפסגה בשארם א-שיח' ונפגש עם נשיא מצרים, עבד אל-פתח א-סיסי.

טראמפ ציין כי הוא מעוניין שא-סיסי יצטרף ל"מועצת השלום של המזרח התיכון" – אותה יוזמה שהזכיר גם מוקדם יותר היום בנאומו בכנסת.