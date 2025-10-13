כניסה
נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"

דורון פסקין | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש

אחרי הביקור המוצלח בישראל הגיע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפסגה בשארם א-שיח' ונפגש עם נשיא מצרים, עבד אל-פתח א-סיסי.

טראמפ ציין כי הוא מעוניין שא-סיסי יצטרף ל"מועצת השלום של המזרח התיכון" – אותה יוזמה שהזכיר גם מוקדם יותר היום בנאומו בכנסת.

א-סיסי מצדו אמר כי טראמפ "האדם היחיד שיכול להביא שלום למזרח התיכון". לדבריו, כעת יש לפעול לייצוב הפסקת האש, להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ולדרוש מחמאס לשחרר את גופות החטופים הישראלים.

מנהיגי המדינות שהשתתפו בפסגת השלום בשארם א-שיח'

צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות
מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF)
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים

דורון פסקין

מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין
דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום
"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

צוות מגזין אפוק

נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג

יוני בן מנחם

הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה

