נשיא ארה"ב אמר בנאומו: "זה יחזיק מעמד"; א-סיסי: "זהו רגע היסטורי"
דורון פסקין | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
הפסגה בשארם א-שיח': טראמפ והמתווכות חתמו רשמית על הסכם הפסקת אש
אחרי הביקור המוצלח בישראל הגיע נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפסגה בשארם א-שיח' ונפגש עם נשיא מצרים, עבד אל-פתח א-סיסי.
טראמפ ציין כי הוא מעוניין שא-סיסי יצטרף ל"מועצת השלום של המזרח התיכון" – אותה יוזמה שהזכיר גם מוקדם יותר היום בנאומו בכנסת.
א-סיסי מצדו אמר כי טראמפ "האדם היחיד שיכול להביא שלום למזרח התיכון". לדבריו, כעת יש לפעול לייצוב הפסקת האש, להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה, ולדרוש מחמאס לשחרר את גופות החטופים הישראלים.
