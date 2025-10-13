מזלום עבדי, מפקד המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר כי כבר פועלות בדמשק משלחות צבאיות וביטחוניות מטעם הארגון כדי לדון במנגנון לשילוב הכוחות
דורון פסקין | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מנהיג ה-SDF: הושגה התקדמות במשא ומתן על שילוב כוחותינו במשרדי ההגנה והפנים הסורים
מזלום עבדי, מפקד כוחות סוריה הדמוקרטית (SDF) – מיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב, אמר בריאיון שפורסם היום בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי הושג "הסכם עקרוני" עם השלטונות בדמשק בנוגע למנגנון לשילוב כוחות ה-SDF וכוחות הביטחון הפנימיים שלו במסגרת משרדי ההגנה והפנים של המשטר הסורי.
לדבריו, "החדש בשיחות האחרונות שלנו בדמשק הוא ההתעקשות המשותפת והרצון החזק להאיץ את יישום סעיפי ההסכם". הוא ציין כי כבר כעת "נמצאות בדמשק שתי משלחות – צבאית וביטחונית מטעמנו, כדי לדון במנגנון השילוב".
הוא ציין כי "במהלך התהליך ייערך רה-ארגון של ה-SDF בתוך מבנה משרד ההגנה, בכמה תצורות, ויינתן לזה שם חדש התואם את המנגנון הקיים במשרד". עם זאת, הוא הבהיר כי הזהות ההיסטורית של הארגון תישמר: "השם 'כוחות סוריה הדמוקרטית' יישאר שם היסטורי, לאחר שכתבנו פרקי גבורה במאבק בדאע"ש ובכל מי שפלש לאזור".
