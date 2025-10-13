כניסה
סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין

צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 0 דק׳

דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

• היום הושבו 20 מאחינו. הם שבו מהשבי האכזרי של חמאס. ברוכים השבים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

• המעמד הזה מהווה מימוש הבטחה קדושה. המעמד הזה שייך לדור של גיבורים שלחמו לחימה עיקשת מתוך אמונה בצדקת הדרך.

• צפויים לנו עוד רגעים קשים עם השבתם של החטופים החללים. קיבלנו עדכון כי מאוחר יותר היום יושבו ארבעה חללים.

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין | צילום מסך

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום
"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

צוות מגזין אפוק

נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג

יוני בן מנחם

הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025
נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

דורון פסקין

הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית

מחבלי חמאס בעזה, 12 באוקטובר 2025
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב

