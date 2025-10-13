סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין
צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 0 דק׳
דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"
• היום הושבו 20 מאחינו. הם שבו מהשבי האכזרי של חמאס. ברוכים השבים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
• המעמד הזה מהווה מימוש הבטחה קדושה. המעמד הזה שייך לדור של גיבורים שלחמו לחימה עיקשת מתוך אמונה בצדקת הדרך.
• צפויים לנו עוד רגעים קשים עם השבתם של החטופים החללים. קיבלנו עדכון כי מאוחר יותר היום יושבו ארבעה חללים.
