דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

• היום הושבו 20 מאחינו. הם שבו מהשבי האכזרי של חמאס. ברוכים השבים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

• המעמד הזה מהווה מימוש הבטחה קדושה. המעמד הזה שייך לדור של גיבורים שלחמו לחימה עיקשת מתוך אמונה בצדקת הדרך.

• צפויים לנו עוד רגעים קשים עם השבתם של החטופים החללים. קיבלנו עדכון כי מאוחר יותר היום יושבו ארבעה חללים.