"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

• אנו מתכנסים היום ביום של שמחה עצומה, של תקווה מתנשאת, של אמונה מחודשת, ולמעלה מכול - ביום שבו אנו מביעים את תודתנו העמוקה ביותר לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב.

• לאחר שנתיים מייסרות של חושך ושבי, 20 חטופים אמיצים חוזרים לזרועות משפחותיהם והחיבוק הזה הוא באמת נשגב. 28 יקירים נוספים שבים סוף סוף הביתה, לנוח באדמת הקודש הזו לעולמי עד.