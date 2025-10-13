כניסה
נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת

צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 6 דק׳

"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"

אנו מתכנסים היום ביום של שמחה עצומה, של תקווה מתנשאת, של אמונה מחודשת, ולמעלה מכול - ביום שבו אנו מביעים את תודתנו העמוקה ביותר לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב.

לאחר שנתיים מייסרות של חושך ושבי, 20 חטופים אמיצים חוזרים לזרועות משפחותיהם והחיבוק הזה הוא באמת נשגב. 28 יקירים נוספים שבים סוף סוף הביתה, לנוח באדמת הקודש הזו לעולמי עד.

לאחר כל-כך הרבה שנים של מלחמות בלתי פוסקות וסכנות אינסופיות, היום השמיים שקטים, הרובים דוממים, הצופרים שותקים, והשמש זורחת על ארץ הקודש, ארץ שחוזה סוף סוף שלום. ארץ ואזור שיחיו, אם אלוהים ירצה, בשלום לעד.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך נאומו בכנסת היום | Saul Loeb - Pool/Getty Images

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין
דובר צה"ל: "גם בשעה זו נעשים מאמצים להפעלת לחץ להמשך תהליך שחרור החללים. אנו דורשים מחמאס לעמוד בהסכם"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג

יוני בן מנחם

הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025
נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

דורון פסקין

הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית

מחבלי חמאס בעזה, 12 באוקטובר 2025
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב

