נקודות עיקריות מנאומו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במליאת הכנסת
צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 6 דק׳
"באמת ניצחתם. ועכשיו, הגיע הזמן להפוך את הניצחונות בשדה הקרב לשלום ושגשוג לכל המזרח התיכון"
• אנו מתכנסים היום ביום של שמחה עצומה, של תקווה מתנשאת, של אמונה מחודשת, ולמעלה מכול - ביום שבו אנו מביעים את תודתנו העמוקה ביותר לאלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
• לאחר שנתיים מייסרות של חושך ושבי, 20 חטופים אמיצים חוזרים לזרועות משפחותיהם והחיבוק הזה הוא באמת נשגב. 28 יקירים נוספים שבים סוף סוף הביתה, לנוח באדמת הקודש הזו לעולמי עד.
• לאחר כל-כך הרבה שנים של מלחמות בלתי פוסקות וסכנות אינסופיות, היום השמיים שקטים, הרובים דוממים, הצופרים שותקים, והשמש זורחת על ארץ הקודש, ארץ שחוזה סוף סוף שלום. ארץ ואזור שיחיו, אם אלוהים ירצה, בשלום לעד.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו