לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

אדוני הנשיא, כשנבחרת, הכרזת שתהיה נשיא של שלום. קיימת את דבריך. העובדה שלא הוענק לך פרס נובל לשלום היא טעות חמורה של הוועדה. אבל לא תהיה להם ברירה, אדוני הנשיא. הם יצטרכו להעניק אותו לך בשנה הבאה.

השלום לא יבוא אם נחכה לו. הוא יבוא אם נבנה אותו, אם נושיט יד, ואם נעז שוב להאמין. גורלה של ישראל ייכתב תמיד בידי עם ישראל. כעת עלינו להוכיח שאנו ראויים למה שהושג.