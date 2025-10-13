כניסה
עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

אדוני הנשיא, כשנבחרת, הכרזת שתהיה נשיא של שלום. קיימת את דבריך. העובדה שלא הוענק לך פרס נובל לשלום היא טעות חמורה של הוועדה. אבל לא תהיה להם ברירה, אדוני הנשיא. הם יצטרכו להעניק אותו לך בשנה הבאה.

השלום לא יבוא אם נחכה לו. הוא יבוא אם נבנה אותו, אם נושיט יד, ואם נעז שוב להאמין. גורלה של ישראל ייכתב תמיד בידי עם ישראל. כעת עלינו להוכיח שאנו ראויים למה שהושג.

ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, משום שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום | צילום: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג

יוני בן מנחם

הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025
נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

דורון פסקין

הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית

מחבלי חמאס בעזה, 12 באוקטובר 2025
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב

20 החטופים ששוחררו היום משבי חמאס
כל 20 החטופים החיים שוחררו משבי חמאס ושבו לישראל

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ינאם בקרוב בכנסת; נשיא אינדונזיה צפוי להגיע מחר לישראל; נתניהו הודיע כי לא יגיע לפסגה במצרים | דיווח מתעדכן

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017
במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

אורן שלום

נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה

