עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת
צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת, אלו עיקרי דבריו:
• הנשיא דונלד טראמפ, ברוך בואך לישראל ביום המרגש הזה שייחקק בתולדות עמנו, וגם אתה הנשיא תיחקק בתולדות עמנו. אנחנו זוכרים את ידידינו ויודעים את חלקך החשוב והמכריע בהחזרת יתרת חטופינו. אני רוצה להודות לך באופן אישי ובשם האומה כולה.
• זה הביקור הראשון שלך בישראל מאז שהכרת בירושלים כבירתנו. ישנן סיבות רבות נוספות להודות לך – תודה שהכרת בריבונות ישראלית על רמת הגולן. תודה שעמדת נגד השקרים שהופצו על ישראל באו"ם. תודה שהכרת בתוכנית השלום של 2020 בזכותנו ביהודה ושומרון. תודה שתיווכת את הסכמי אברהם ההיסטוריים. תודה שפרשת מעסקת הגרעין הרת האסון עם איראן. תודה שתמכת במבצע "עם כלביא" ועל החלטתך האמיצה להוציא לפועל את מבצע "פטיש חצות".
