עיקרי נאומו של ראש הממשלה במליאת הכנסת

צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת, אלו עיקרי דבריו:

 הנשיא דונלד טראמפ, ברוך בואך לישראל ביום המרגש הזה שייחקק בתולדות עמנו, וגם אתה הנשיא תיחקק בתולדות עמנו. אנחנו זוכרים את ידידינו ויודעים את חלקך החשוב והמכריע בהחזרת יתרת חטופינו. אני רוצה להודות לך באופן אישי ובשם האומה כולה.

 זה הביקור הראשון שלך בישראל מאז שהכרת בירושלים כבירתנו. ישנן סיבות רבות נוספות להודות לך – תודה שהכרת בריבונות ישראלית על רמת הגולן. תודה שעמדת נגד השקרים שהופצו על ישראל באו"ם. תודה שהכרת בתוכנית השלום של 2020 בזכותנו ביהודה ושומרון. תודה שתיווכת את הסכמי אברהם ההיסטוריים. תודה שפרשת מעסקת הגרעין הרת האסון עם איראן. תודה שתמכת במבצע "עם כלביא" ועל החלטתך האמיצה להוציא לפועל את מבצע "פטיש חצות".

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום

נתניהו נואם במליאת הכנסת היום | צילום: Saul Loeb - Pool/Getty Images

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בנאומו בכנסת היום
לפיד: "הם יצטרכו להעניק לך פרס נובל לשלום בשנה הבאה"

צוות מגזין אפוק

עיקרי נאומו במליאת הכנסת של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג

יוני בן מנחם

הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025
נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

דורון פסקין

הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית

מחבלי חמאס בעזה, 12 באוקטובר 2025
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב

20 החטופים ששוחררו היום משבי חמאס
כל 20 החטופים החיים שוחררו משבי חמאס ושבו לישראל

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ינאם בקרוב בכנסת; נשיא אינדונזיה צפוי להגיע מחר לישראל; נתניהו הודיע כי לא יגיע לפסגה במצרים | דיווח מתעדכן

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017
במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

אורן שלום

נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה

