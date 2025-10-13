נתניהו: "היום זה יום של שמחה גדולה – קיימנו את ההבטחה להביא את החטופים הביתה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נאם היום במליאת הכנסת, אלו עיקרי דבריו:

• הנשיא דונלד טראמפ, ברוך בואך לישראל ביום המרגש הזה שייחקק בתולדות עמנו, וגם אתה הנשיא תיחקק בתולדות עמנו. אנחנו זוכרים את ידידינו ויודעים את חלקך החשוב והמכריע בהחזרת יתרת חטופינו. אני רוצה להודות לך באופן אישי ובשם האומה כולה.