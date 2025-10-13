הוועידה תדון בתוכנית האמריקנית ליום שאחרי בעזה – פירוק חמאס מנשקו, הקמת כוח בינלאומי וניהול שיקום הרצועה
יוני בן מנחם | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נתניהו הוזמן להשתתף בפסגה בשארם א-שיח', אך לא ישתתף בשל סמיכות החג
לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעה כי ראש הממשלה הוזמן על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להשתתף בוועידה שתתקיים היום במצרים. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על הזמנתו, אך אמר כי לא יוכל להשתתף עקב סמיכות הזמנים עם כניסת החג.
קודם לכן אמרו מקורות מדיניים בכירים לאפוק כי נשיא מצרים א-סיסי התקשר לנתניהו והזמין אותו לפסגה. לאחר מכן הודיע דובר נשיאות מצרים כי הן ראש הממשלה נתניהו והן מחמוד עבאס ישתתפו בוועידת השלום המתוכננת במצרים, במסגרת המאמצים הבין-לאומיים והאזוריים שמטרתם לחזק את הסכם הפסקת המלחמה ברצועת עזה.
בוועידה יידונו נושאים הנוגעים להשלמת התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה ברצועת עזה והיום שאחרי, הכוללת בין היתר את פירוקו של חמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. כמו כן היא כוללת הקמה של כוח בין-לאומי אשר ינהל את הרצועה ואת שיקומה, ויפקח על התהליכים הכלולים בהסכם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו