הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית

דורון פסקין | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

ביקורו ההיסטורי הצפוי של נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, בישראל עשוי לסמן פריצת דרך מדינית וכלכלית משמעותית. אינדונזיה – המדינה המאוכלסת ביותר בעולם המוסלמי – היא דמוקרטיה ענקית המונה כ-280 מיליון תושבים, וכלכלה מרכזית בדרום-מזרח אסיה המאופיינת בשוק פנימי עצום, משאבי טבע נדירים (ובהם ניקל) ושאיפה מתמדת לתיעוש ולחדשנות טכנולוגית.

אינדונזיה מדורגת רביעית בעולם בגודל אוכלוסייתה, כאשר כ-87% מתושביה מוסלמים – הנתון שמבסס את מעמדה ככוח פוליטי, כלכלי ואזורי מהמעלה הראשונה, גם מחוץ לגבולות אסיה.

המדינה היא פסיפס מרהיב של למעלה מ-17 אלף איים (מתוכם כ-6,000 מיושבים), מגוון רחב של קבוצות אתניות ושפות, ולצד רוב מוסלמי מובהק חיים בה גם מיעוטים נוצריים, הינדואיים ובודהיסטיים. בזירה הבינלאומית נחשבת אינדונזיה לחברה בולטת בגוש ה"בלתי מזדהות", ושואפת לשמור על איזון עדין בין יחסים טובים עם המערב לבין קשרים קרובים עם סין ורוסיה.

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025

נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Spencer Platt/Getty Images

מחבלי חמאס בעזה, 12 באוקטובר 2025
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

יוני בן מנחם

החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב

20 החטופים ששוחררו היום משבי חמאס
כל 20 החטופים החיים שוחררו משבי חמאס ושבו לישראל

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב ינאם בקרוב בכנסת; נשיא אינדונזיה צפוי להגיע מחר לישראל; נתניהו הודיע כי לא יגיע לפסגה במצרים | דיווח מתעדכן

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017
במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

אורן שלום

נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "מחר זאת תחילתה של דרך חדשה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 4 במרץ 2025
טראמפ יגיע מחר לישראל; הלו"ז הצפוי וההכנות בישראל

אורן שלום

נשיא ארה"ב יהיה הנשיא הרביעי בהיסטוריה שינאם בכנסת. משטרת ישראל פרסמה צפי לחסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות הביקור

מתוך המסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל
נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

אורן שלום

צה"ל פרסם מסמך שנכתב בשנת 2022 על ידי מנהיג חמאס לשעבר הכולל הנחיות ספציפיות לביצוע התקיפה וכיצד לתעד את הזוועות: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה"

