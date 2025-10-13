נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם

ביקורו ההיסטורי הצפוי של נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, בישראל עשוי לסמן פריצת דרך מדינית וכלכלית משמעותית. אינדונזיה – המדינה המאוכלסת ביותר בעולם המוסלמי – היא דמוקרטיה ענקית המונה כ-280 מיליון תושבים, וכלכלה מרכזית בדרום-מזרח אסיה המאופיינת בשוק פנימי עצום, משאבי טבע נדירים (ובהם ניקל) ושאיפה מתמדת לתיעוש ולחדשנות טכנולוגית.

אינדונזיה מדורגת רביעית בעולם בגודל אוכלוסייתה, כאשר כ-87% מתושביה מוסלמים – הנתון שמבסס את מעמדה ככוח פוליטי, כלכלי ואזורי מהמעלה הראשונה, גם מחוץ לגבולות אסיה.