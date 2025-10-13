הביקור ההיסטורי של פראבוו סוביאנטו עשוי לסמן תפנית דרמטית ביחסי ישראל–אינדונזיה. עד כה נקטה ג’קרטה קו של הימנעות מוחלטת מקשרים רשמיים, דגלה בעמדה פרו-פלסטינית מובהקת ואף מנעה מישראלים כניסה לארצה – מתוך רגישות ציבורית לסוגיה הפלסטינית
דורון פסקין | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
נשיא אינדונזיה צפוי לבקר בישראל: פריצת דרך מדינית עם המדינה המוסלמית הגדולה בעולם
ביקורו ההיסטורי הצפוי של נשיא אינדונזיה, פראבוו סוביאנטו, בישראל עשוי לסמן פריצת דרך מדינית וכלכלית משמעותית. אינדונזיה – המדינה המאוכלסת ביותר בעולם המוסלמי – היא דמוקרטיה ענקית המונה כ-280 מיליון תושבים, וכלכלה מרכזית בדרום-מזרח אסיה המאופיינת בשוק פנימי עצום, משאבי טבע נדירים (ובהם ניקל) ושאיפה מתמדת לתיעוש ולחדשנות טכנולוגית.
אינדונזיה מדורגת רביעית בעולם בגודל אוכלוסייתה, כאשר כ-87% מתושביה מוסלמים – הנתון שמבסס את מעמדה ככוח פוליטי, כלכלי ואזורי מהמעלה הראשונה, גם מחוץ לגבולות אסיה.
המדינה היא פסיפס מרהיב של למעלה מ-17 אלף איים (מתוכם כ-6,000 מיושבים), מגוון רחב של קבוצות אתניות ושפות, ולצד רוב מוסלמי מובהק חיים בה גם מיעוטים נוצריים, הינדואיים ובודהיסטיים. בזירה הבינלאומית נחשבת אינדונזיה לחברה בולטת בגוש ה"בלתי מזדהות", ושואפת לשמור על איזון עדין בין יחסים טובים עם המערב לבין קשרים קרובים עם סין ורוסיה.
