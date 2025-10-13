דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות

פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי, ששימש כ"עיתונאי" ומשפיען רשת מוכר ברצועת עזה, נורה למוות אמש בידי אנשי חמולת דורמוש בשכונת צַבְּרָא שבעיר עזה. אלג'עפראווי נורה בזמן שתיעד פעולת נקם של הזרוע הצבאית של חמאס נגד החמולה, אשר הואשמה בשיתוף פעולה עם ישראל ובמעשי שוד של שיירות סיוע הומניטרי.

מיד לאחר השגת הסכם הפסקת האש ברצועה, פתחה הזרוע הצבאית של חמאס בשורת מבצעים שנועדו "להשיב את הסדר הציבורי" ולבסס מחדש את שליטתה באזורים שונים. במסגרת זו מתנהל עימות אלים עם כמה חמולות — בהן דורמוש, אלאסטל, אלמג’אידה ואבו שבאב – שנטען כי שיתפו פעולה עם ישראל במהלך הלחימה.