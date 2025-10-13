החיסול המפתיע של פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי חושף את השברים הפנימיים ברצועת עזה, ומעלה חשש מהתלקחות אלימה בין הזרוע הצבאית של חמאס לבין חמולות מרכזיות שתוביל לעימות רחב
יוני בן מנחם | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דם מבפנים: סכנת מלחמת אזרחים ברצועת עזה | פרשנות
פעיל חמאס צאלח אלג'עפראווי, ששימש כ"עיתונאי" ומשפיען רשת מוכר ברצועת עזה, נורה למוות אמש בידי אנשי חמולת דורמוש בשכונת צַבְּרָא שבעיר עזה. אלג'עפראווי נורה בזמן שתיעד פעולת נקם של הזרוע הצבאית של חמאס נגד החמולה, אשר הואשמה בשיתוף פעולה עם ישראל ובמעשי שוד של שיירות סיוע הומניטרי.
מיד לאחר השגת הסכם הפסקת האש ברצועה, פתחה הזרוע הצבאית של חמאס בשורת מבצעים שנועדו "להשיב את הסדר הציבורי" ולבסס מחדש את שליטתה באזורים שונים. במסגרת זו מתנהל עימות אלים עם כמה חמולות — בהן דורמוש, אלאסטל, אלמג’אידה ואבו שבאב – שנטען כי שיתפו פעולה עם ישראל במהלך הלחימה.
לפי דיווחים מעיתונאים ברצועה, חמאס גייס בימים האחרונים כ-7,000 פעילים חדשים במטרה לחזק את שליטתו, והוציא להורג כמה מבני החמולות, בהם אחמד זידאן תראבין – בכיר במיליציה של יאסר אבו שבאב הנתמכת על ידי ישראל.
