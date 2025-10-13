כניסה
לפי דיווחים ראשוניים, שבעת החטופים ששוחררו הם: איתן מור, גלי ברמן, זיו ברמן, מתן אנגרסט, עמרי מירן, אלון אהל וגיא גלבוע דלל | דיווח מתעדכן

צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שבעה חטופים שוחררו משבי חמאס

07:33 - לקראת שחרור החטופים:

 לפי דיווחים שונים, שחרור החטופים יתבצע בשתי פעימות. פעימה ראשונה של שחרור אמורה להתקיים לקראת השעה שמונה.

 נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לנחות בנתב"ג בסביבות השעה 9:20 ולהתקבל על ידי נשיא המדינה יחד עם ראש הממשלה ורעייתו. בשעה 11:00 הוא צפוי לנאום בכנסת כשעוד קודם הוא אמור להיפגש עם משפחות החטופים.

שבעת החטופים ששוחררו: אלון אהל, עמרי מירן, איתן מור, גיא גלבוע דלל, גלי ברמן, זיו ברמן ומתן אנגרסט

כתבות נוספות
נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017
במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

אורן שלום

נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "מחר זאת תחילתה של דרך חדשה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 4 במרץ 2025
טראמפ יגיע מחר לישראל; הלו"ז הצפוי וההכנות בישראל

אורן שלום

נשיא ארה"ב יהיה הנשיא הרביעי בהיסטוריה שינאם בכנסת. משטרת ישראל פרסמה צפי לחסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות הביקור

מתוך המסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל
נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

אורן שלום

צה"ל פרסם מסמך שנכתב בשנת 2022 על ידי מנהיג חמאס לשעבר הכולל הנחיות ספציפיות לביצוע התקיפה וכיצד לתעד את הזוועות: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בעת ביקורו של זלנסקי במטה האו״ם, 23 בספטמבר 2025
דיווח: ארה"ב מספקת לאוקראינה מודיעין איכותי המאפשר לה לתקוף תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה

דורון פסקין

לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", מטרתו של הסיוע האמריקני היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025
חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

דורון פסקין

לאורך הגבול ההררי התחוללו קרבות עזים שנמשכו שעות. בקאבול מגדירים את התקיפה כ"תגובה מוצלחת" ל"הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר". בפקיסטן מאיימים: "שום פרובוקציה לא תתקבל"

