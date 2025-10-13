לפי דיווחים ראשוניים, שבעת החטופים ששוחררו הם: איתן מור, גלי ברמן, זיו ברמן, מתן אנגרסט, עמרי מירן, אלון אהל וגיא גלבוע דלל | דיווח מתעדכן
צוות מגזין אפוק | 13 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שבעה חטופים שוחררו משבי חמאס
07:33 - לקראת שחרור החטופים:
• לפי דיווחים שונים, שחרור החטופים יתבצע בשתי פעימות. פעימה ראשונה של שחרור אמורה להתקיים לקראת השעה שמונה.
• נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי לנחות בנתב"ג בסביבות השעה 9:20 ולהתקבל על ידי נשיא המדינה יחד עם ראש הממשלה ורעייתו. בשעה 11:00 הוא צפוי לנאום בכנסת כשעוד קודם הוא אמור להיפגש עם משפחות החטופים.
