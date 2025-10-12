במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

בישראל ממשיכים להיערך לשחרור החטופים מחר משבי חמאס ולהגעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

טראמפ צפוי לנחות בישראל באזור השעה 9:00 ולנאום בכנסת באזור השעה 11:00. בצהריים הוא צפוי לעזוב את ישראל ולהמריא לשארם א-שיח' שבמצרים, שם ישתתף בוועידת שלום משותפת בה יכהן כנשיא משותף יחד עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.