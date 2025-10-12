נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה
במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק
בישראל ממשיכים להיערך לשחרור החטופים מחר משבי חמאס ולהגעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
טראמפ צפוי לנחות בישראל באזור השעה 9:00 ולנאום בכנסת באזור השעה 11:00. בצהריים הוא צפוי לעזוב את ישראל ולהמריא לשארם א-שיח' שבמצרים, שם ישתתף בוועידת שלום משותפת בה יכהן כנשיא משותף יחד עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.
בהודעת הנשיאות המצרית לקראת הוועידה נכתב כי "מטרת הפסגה היא להביא לסיום המלחמה ברצועת עזה, לחזק את המאמצים להשגת שלום ויציבות במזרח התיכון, ולפתוח שלב חדש של ביטחון ויציבות אזורית. הפסגה מתקיימת לאור חזונו של נשיא ארה"ב טראמפ להשגת שלום באזור ומאמציו הבלתי פוסקים לסיום סכסוכים ברחבי העולם".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו