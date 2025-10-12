כניסה
נשיא ארה"ב ימריא לפסגה במצרים לאחר ביקורו הצפוי בישראל ויכהן כנשיא הוועידה יחד עם נשיא מצרים. בין המנהיגים שצפויים להגיע לפסגה: נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה, קנצלר גרמניה ונשיא טורקיה

אורן שלום | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

במצרים נערכים ל"פסגת השלום" בשארם א-שיח' מחר; שורת מנהיגים צפויים לקחת בה חלק

בישראל ממשיכים להיערך לשחרור החטופים מחר משבי חמאס ולהגעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

טראמפ צפוי לנחות בישראל באזור השעה 9:00 ולנאום בכנסת באזור השעה 11:00. בצהריים הוא צפוי לעזוב את ישראל ולהמריא לשארם א-שיח' שבמצרים, שם ישתתף בוועידת שלום משותפת בה יכהן כנשיא משותף יחד עם נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי.

בהודעת הנשיאות המצרית לקראת הוועידה נכתב כי "מטרת הפסגה היא להביא לסיום המלחמה ברצועת עזה, לחזק את המאמצים להשגת שלום ויציבות במזרח התיכון, ולפתוח שלב חדש של ביטחון ויציבות אזורית. הפסגה מתקיימת לאור חזונו של נשיא ארה"ב טראמפ להשגת שלום באזור ומאמציו הבלתי פוסקים לסיום סכסוכים ברחבי העולם".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ונשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 21 במאי 2017 | צילום: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "מחר זאת תחילתה של דרך חדשה"

צוות מגזין אפוק

סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 4 במרץ 2025
טראמפ יגיע מחר לישראל; הלו"ז הצפוי וההכנות בישראל

אורן שלום

נשיא ארה"ב יהיה הנשיא הרביעי בהיסטוריה שינאם בכנסת. משטרת ישראל פרסמה צפי לחסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות הביקור

מתוך המסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל
נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

אורן שלום

צה"ל פרסם מסמך שנכתב בשנת 2022 על ידי מנהיג חמאס לשעבר הכולל הנחיות ספציפיות לביצוע התקיפה וכיצד לתעד את הזוועות: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בעת ביקורו של זלנסקי במטה האו״ם, 23 בספטמבר 2025
דיווח: ארה"ב מספקת לאוקראינה מודיעין איכותי המאפשר לה לתקוף תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה

דורון פסקין

לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", מטרתו של הסיוע האמריקני היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025
חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

דורון פסקין

לאורך הגבול ההררי התחוללו קרבות עזים שנמשכו שעות. בקאבול מגדירים את התקיפה כ"תגובה מוצלחת" ל"הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר". בפקיסטן מאיימים: "שום פרובוקציה לא תתקבל"

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 24 בספטמבר 2019
דיווח: מצרים דורשת כי הכוח הבין-לאומי בעזה יפעל באישור מועצת הביטחון של האו"ם

יוני בן מנחם

עיתון "אלערבי אלג'דיד" הקטארי דיווח כי מצרים העבירה את עמדתה במהלך התייעצויות ותקשורת דיפלומטית אינטנסיבית בימים האחרונים עם ארה"ב, קטאר וישראל, וכן עם גורמים ערביים ואירופיים המעורבים בנושא

