סיכום הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו
צוות מגזין אפוק | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש הממשלה: "מחר זאת תחילתה של דרך חדשה"
• מחר ישובו בנים לגבולם. זהו אירוע היסטורי שמוהל עצב על שחרור מחבלים לצד שמחה על השבת חטופים.
• אני יודע שיש הרבה מחלוקות בתוכנו, אבל ביום הזה, ואני מקווה שגם בתקופה שבפתח, יש לנו הרבה סיבות לשים אותן בצד כי בכוחות משותפים. אנחנו השגנו ניצחונות אדירים שהפתיעו את העולם כולו.
• בכל מקום שנלחמנו, ניצחנו. אבל באותה מידה אני חייב להגיד לכם: המערכה לא תמה. יש עדיין אתגרים ביטחוניים גדולים מאוד לפנינו. חלק מאויבנו מנסים להשתקם כדי לתקוף אותנו שוב.
