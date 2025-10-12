כניסה
נשיא ארה"ב יהיה הנשיא הרביעי בהיסטוריה שינאם בכנסת. משטרת ישראל פרסמה צפי לחסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות הביקור

אורן שלום | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ יגיע מחר לישראל; הלו"ז הצפוי וההכנות בישראל

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להגיע מחר לישראל ולנאום בכנסת לרגל החתימה על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה והשבת החטופים. טראמפ יהיה לנשיא האמריקני הרביעי בלבד שנואם במליאת הכנסת.

לפי לשכת ראש הממשלה, טראמפ צפוי לנחות בישראל בשעה 9:20. הוא יתקבל בנתב"ג על ידי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ורעייתו.

לאחר מכן הוא צפוי להגיע לכנסת ויתקבל על ידי יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, ונתניהו. בשעה 10:15 הוא צפוי להיפגש עם נתניהו בלשכתו בבניין הכנסת.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 4 במרץ 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 4 במרץ 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

מתוך המסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל
נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

אורן שלום

צה"ל פרסם מסמך שנכתב בשנת 2022 על ידי מנהיג חמאס לשעבר הכולל הנחיות ספציפיות לביצוע התקיפה וכיצד לתעד את הזוועות: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בעת ביקורו של זלנסקי במטה האו״ם, 23 בספטמבר 2025
דיווח: ארה"ב מספקת לאוקראינה מודיעין איכותי המאפשר לה לתקוף תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה

דורון פסקין

לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", מטרתו של הסיוע האמריקני היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025
חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

דורון פסקין

לאורך הגבול ההררי התחוללו קרבות עזים שנמשכו שעות. בקאבול מגדירים את התקיפה כ"תגובה מוצלחת" ל"הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר". בפקיסטן מאיימים: "שום פרובוקציה לא תתקבל"

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 24 בספטמבר 2019
דיווח: מצרים דורשת כי הכוח הבין-לאומי בעזה יפעל באישור מועצת הביטחון של האו"ם

יוני בן מנחם

עיתון "אלערבי אלג'דיד" הקטארי דיווח כי מצרים העבירה את עמדתה במהלך התייעצויות ותקשורת דיפלומטית אינטנסיבית בימים האחרונים עם ארה"ב, קטאר וישראל, וכן עם גורמים ערביים ואירופיים המעורבים בנושא

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ביולי 2025
שר הביטחון: האתגר הגדול הבא של ישראל יהיה הריסת כל מנהרות הטרור בעזה; הנחיתי את צה"ל להיערך לכך

אורן שלום

כ"ץ כתב בפוסט שפרסם כי "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו"

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל
נפטר מפצעיו לוחם במילואים שנפצע קשה ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל נפצע לפני מספר ימים מפיצוץ רימון צה"לי, הסיבות לפיצוץ עדיין נחקרות

