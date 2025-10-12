נשיא ארה"ב יהיה הנשיא הרביעי בהיסטוריה שינאם בכנסת. משטרת ישראל פרסמה צפי לחסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות הביקור
טראמפ יגיע מחר לישראל; הלו"ז הצפוי וההכנות בישראל
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, צפוי להגיע מחר לישראל ולנאום בכנסת לרגל החתימה על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה והשבת החטופים. טראמפ יהיה לנשיא האמריקני הרביעי בלבד שנואם במליאת הכנסת.
לפי לשכת ראש הממשלה, טראמפ צפוי לנחות בישראל בשעה 9:20. הוא יתקבל בנתב"ג על ידי נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, ורעייתו.
לאחר מכן הוא צפוי להגיע לכנסת ויתקבל על ידי יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, ונתניהו. בשעה 10:15 הוא צפוי להיפגש עם נתניהו בלשכתו בבניין הכנסת.
