צה"ל פרסם מסמך שנכתב בשנת 2022 על ידי מנהיג חמאס לשעבר הכולל הנחיות ספציפיות לביצוע התקיפה וכיצד לתעד את הזוועות: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה"

אורן שלום | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

צה"ל פרסם ציטוטים בכתב ידו של מנהיג חמאס לשעבר, יחיא סינוואר, שחוסל על ידי ישראל, בהם דגשים והנחיות כלליות בנוגע לתוכנית התקיפה של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 על ישראל. הציטוטים הם מתוך מסמך שנכתב על ידי סינוואר בשנת 2022.

סינוואר כתב: "השלב המקדים [לפשיטה] – הכרחי שהכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום, שהאויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה. צריך להקפיד שזה יקרה במיוחד במקומות שבהם יש תמונות אמיתיות.

"תמונות מפוצצות – יש להקפיד שייצאו תמונות שיגרמו לפרץ שכרון חושים, טירוף והתפרצות בקרב העם שלנו, במיוחד בגדה, ב'פנים', בירושלים ובכל האומה שלנו. זאת, כדי להמריץ היענות לקריאות שיקראו להם לצאת להתקומם. במקביל, [התמונות] צריכות לגרום לפרץ של תחושות אימה ופחד בקרב האויב. יש להדגיש בפני מפקדי היחידות שעליהם לגרום לדברים האלה בכוונה תחילה, לצלם אותם ולשדר את התמונות מהר ככל האפשר: דריכה על ראשים של חיילים, ירי מטווח אפס, שחיטה של כמה בסכין, פיצוץ טנקים, חיילים כורעים על הברכיים עם הידיים על הראש וכדומה".

מתוך המסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל

מסמך בכתב ידו של סינוואר שפרסם צה״ל

