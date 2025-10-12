נחשפו ציטוטים בכתב ידו של סינוואר עם הנחיות למתקפת ה-7 באוקטובר

צה"ל פרסם ציטוטים בכתב ידו של מנהיג חמאס לשעבר, יחיא סינוואר, שחוסל על ידי ישראל, בהם דגשים והנחיות כלליות בנוגע לתוכנית התקיפה של חמאס ב-7 באוקטובר 2023 על ישראל. הציטוטים הם מתוך מסמך שנכתב על ידי סינוואר בשנת 2022.

סינוואר כתב: "השלב המקדים [לפשיטה] – הכרחי שהכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום, שהאויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה. צריך להקפיד שזה יקרה במיוחד במקומות שבהם יש תמונות אמיתיות.