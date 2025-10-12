דיווח: ארה"ב מספקת לאוקראינה מודיעין איכותי המאפשר לה לתקוף תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה

עיתון "הפייננשל טיימס" הבריטי דיווח היום כי ארה"ב מספקת מזה חודשים מודיעין מבצעי לאוקראינה שמסייע לה לבצע תקיפות ארוכות טווח נגד תשתיות אנרגיה בשטח רוסיה.

לפי הדיווח, הסיוע האמריקני, שהוגבר מאז אמצע הקיץ האחרון, כולל נתונים מדויקים על מסלולי חדירה, גבהי טיסה, תזמון ונקודות תורפה. מטרתו היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה.

לפי מקורות אמריקנים ואוקראינים שצוטטו בעיתון, אוקראינה בוחרת את המטרות בשטח, ואילו וושינגטון מספקת מידע טקטי על נקודות תורפה בציוד ובפריסה הלוגיסטית של המגן הרוסי. עם זאת, גורמים אחרים מציינים כי לארה"ב יש גם השפעה על סדרי העדיפויות כך שהכוח האוקראיני משמש ככלי לשחוק את הכלכלה הרוסית ולהעצים את הלחץ הפוליטי על הנשיא ולדימיר פוטין.