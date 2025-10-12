כניסה
לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", מטרתו של הסיוע האמריקני היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה

דורון פסקין | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: ארה"ב מספקת לאוקראינה מודיעין איכותי המאפשר לה לתקוף תשתיות אנרגיה בעומק רוסיה

עיתון "הפייננשל טיימס" הבריטי דיווח היום כי ארה"ב מספקת מזה חודשים מודיעין מבצעי לאוקראינה שמסייע לה לבצע תקיפות ארוכות טווח נגד תשתיות אנרגיה בשטח רוסיה.

לפי הדיווח, הסיוע האמריקני, שהוגבר מאז אמצע הקיץ האחרון, כולל נתונים מדויקים על מסלולי חדירה, גבהי טיסה, תזמון ונקודות תורפה. מטרתו היא להחליש את הכלכלה הרוסית ולהפעיל לחץ על הקרמלין לפתוח במשא ומתן לסיום המלחמה.

לפי מקורות אמריקנים ואוקראינים שצוטטו בעיתון, אוקראינה בוחרת את המטרות בשטח, ואילו וושינגטון מספקת מידע טקטי על נקודות תורפה בציוד ובפריסה הלוגיסטית של המגן הרוסי. עם זאת, גורמים אחרים מציינים כי לארה"ב יש גם השפעה על סדרי העדיפויות כך שהכוח האוקראיני משמש ככלי לשחוק את הכלכלה הרוסית ולהעצים את הלחץ הפוליטי על הנשיא ולדימיר פוטין.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בעת ביקורו של זלנסקי במטה האו״ם, 23 בספטמבר 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בעת ביקורו של זלנסקי במטה האו״ם, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025
חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

דורון פסקין

לאורך הגבול ההררי התחוללו קרבות עזים שנמשכו שעות. בקאבול מגדירים את התקיפה כ"תגובה מוצלחת" ל"הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר". בפקיסטן מאיימים: "שום פרובוקציה לא תתקבל"

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 24 בספטמבר 2019
דיווח: מצרים דורשת כי הכוח הבין-לאומי בעזה יפעל באישור מועצת הביטחון של האו"ם

יוני בן מנחם

עיתון "אלערבי אלג'דיד" הקטארי דיווח כי מצרים העבירה את עמדתה במהלך התייעצויות ותקשורת דיפלומטית אינטנסיבית בימים האחרונים עם ארה"ב, קטאר וישראל, וכן עם גורמים ערביים ואירופיים המעורבים בנושא

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ביולי 2025
שר הביטחון: האתגר הגדול הבא של ישראל יהיה הריסת כל מנהרות הטרור בעזה; הנחיתי את צה"ל להיערך לכך

אורן שלום

כ"ץ כתב בפוסט שפרסם כי "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו"

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל
נפטר מפצעיו לוחם במילואים שנפצע קשה ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל נפצע לפני מספר ימים מפיצוץ רימון צה"לי, הסיבות לפיצוץ עדיין נחקרות

מנהיג הימין העמוק בהולנד, חירט וילדרס
וילדרס הודיע כי הוא משעה את קמפיין הבחירות לאחר שהוזכר כמטרה של חוליית טרור שסוכלה בבלגיה

דורון פסקין

מנהיג הימין בהולנד, המוביל בסקרים לקראת הבחירות בסוף החודש, אמר: "זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד בכל פעם"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, 14 ביולי 2025
מקרון החליט למנות מחדש את ראש הממשלה שהתפטר

דורון פסקין

מקרון לא נכנע בינתיים ללחצים להקדים את הבחירות ומינה שוב את לקורנו. ברקע, המשבר הפוליטי מעמיק את הפגיעה בכלכלה הצרפתית

