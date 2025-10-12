כניסה
לאורך הגבול ההררי התחוללו קרבות עזים שנמשכו שעות. בקאבול מגדירים את התקיפה כ"תגובה מוצלחת" ל"הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר". בפקיסטן מאיימים: "שום פרובוקציה לא תתקבל"

דורון פסקין | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

אמש פרצו חילופי אש עזים שנמשכו שעות ארוכות לאורך חלקים נרחבים בגבול פקיסטן-אפגניסטן, לאחר שכוחות טליבאן תקפו מוצבים של הצבא הפקיסטני במתקפה מתואמת.

משרד ההגנה בקאבול הגדיר את הפעולה כ"תגובה מוצלחת" למה שכינה "הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר", והזהיר כי כל חדירה נוספת של חיל האוויר הפקיסטני לשטח אפגניסטן תיענה "בתגובה תקיפה". בצד הפקיסטני טענו כי כוחותיהם השמידו עמדות אפגניות במספר מוקדים, בתגובה ל"אש בלתי מוצדקת".

לפי דיווחים מפקיסטן ואפגניסטן, הקרבות התפשטו לשישה אזורים לפחות לאורך הגבול המשתרע על פני כ-2,600 קילומטרים, בעיקר בחלקים המזרחיים והדרומיים. גורמים אפגנים טענו כי הצליחו להשתלט על שניים עד שלושה מוצבים פקיסטניים, בעוד פקיסטן דיווחה על הפלת רחפנים אפגניים ועל ירי ארטילרי וטנקים לעבר מטרות בשטח אפגניסטן. לפי הדיווחים, לפחות אזרח אחד נהרג במחוז קוראם שבצד הפקיסטני של הגבול.

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025

כוחות טליבאן בפטרול בגבול עם פקיסטן, 12 באוקטובר 2025 | צילום: SANAULLAH SEIAM/AFP via Getty Images

