חילופי אש כבדים פרצו אמש בין אפגניסטן לפקיסטן בגבול המשותף לשתי המדינות

אמש פרצו חילופי אש עזים שנמשכו שעות ארוכות לאורך חלקים נרחבים בגבול פקיסטן-אפגניסטן, לאחר שכוחות טליבאן תקפו מוצבים של הצבא הפקיסטני במתקפה מתואמת.

משרד ההגנה בקאבול הגדיר את הפעולה כ"תגובה מוצלחת" למה שכינה "הפרות חוזרות ונשנות של הריבונות האפגנית מן האוויר", והזהיר כי כל חדירה נוספת של חיל האוויר הפקיסטני לשטח אפגניסטן תיענה "בתגובה תקיפה". בצד הפקיסטני טענו כי כוחותיהם השמידו עמדות אפגניות במספר מוקדים, בתגובה ל"אש בלתי מוצדקת".