יוני בן מנחם | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: מצרים דורשת כי הכוח הבין-לאומי בעזה יפעל באישור מועצת הביטחון של האו"ם
עיתון "אלערבי אלג'דיד" הקטארי, היושב בלונדון, דיווח כי מצרים הבהירה במסגרת שיחות בנושא ההסדרים ברצועת עזה לאחר השלב הראשון בהסכם של ישראל מול חמאס כי כל נוכחות ביטחונית או פיקוח בין-לאומי בעזה חייבים להיות "מבוססים על החלטה מחייבת של האו"ם, ולא על הבנות דו-צדדיות או סידורים חד-צדדיים", וכי תנאי זה מהווה בסיס לעמדה הרשמית של מצרים.
העמדה המצרית הועברה במהלך התייעצויות ותקשורת דיפלומטית אינטנסיבית בימים האחרונים עם ארה"ב, קטאר וישראל, וכן עם גורמים ערביים ואירופיים המעורבים בנושא.
בדיווח, המתבסס על מקורות המעורים בנושא, נטען כי מצרים הביעה נכונות להשתתף בכל כוח פיקוח או תיאום בין-לאומי שיוקם בהחלטת מועצת הביטחון, הכולל צדדים ערביים וזרים, שיעבוד תחת פיקוח האו"ם ובסמכויות מוגדרות עם משימות ברורות ומועדי סיום ברורים, כדי להבטיח את ביטחון הגבולות, לעקוב אחר יישום ההסכם, ולסייע בשיקום ובהקלה הומניטרית.
