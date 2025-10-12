דיווח: מצרים דורשת כי הכוח הבין-לאומי בעזה יפעל באישור מועצת הביטחון של האו"ם

עיתון "אלערבי אלג'דיד" הקטארי, היושב בלונדון, דיווח כי מצרים הבהירה במסגרת שיחות בנושא ההסדרים ברצועת עזה לאחר השלב הראשון בהסכם של ישראל מול חמאס כי כל נוכחות ביטחונית או פיקוח בין-לאומי בעזה חייבים להיות "מבוססים על החלטה מחייבת של האו"ם, ולא על הבנות דו-צדדיות או סידורים חד-צדדיים", וכי תנאי זה מהווה בסיס לעמדה הרשמית של מצרים.

העמדה המצרית הועברה במהלך התייעצויות ותקשורת דיפלומטית אינטנסיבית בימים האחרונים עם ארה"ב, קטאר וישראל, וכן עם גורמים ערביים ואירופיים המעורבים בנושא.