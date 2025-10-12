כניסה
אורן שלום | 12 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

שר הביטחון: האתגר הגדול הבא של ישראל יהיה הריסת כל מנהרות הטרור בעזה; הנחיתי את צה"ל להיערך לכך

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, כתב הבוקר בפוסט שפרסם: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר על ידי צה"ל ובאמצעות המנגנון הבין-לאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב.

"זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".

אתמול קיים הרמטכ"ל, אייל זמיר, סיור שטח ברצועת עזה עם השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר ומפקד פיקוד המרכז בצבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, יחד עם מפקדים נוספים. לאחר מכן, ביקרו במתחם השבים בבסיס רעים וצפו בהערכות צה״ל לקליטתם.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ביולי 2025

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, 18 ביולי 2025 | צילום: ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל
נפטר מפצעיו לוחם במילואים שנפצע קשה ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ר (במיל') שמואל גד רחמים ז"ל נפצע לפני מספר ימים מפיצוץ רימון צה"לי, הסיבות לפיצוץ עדיין נחקרות

מנהיג הימין העמוק בהולנד, חירט וילדרס
וילדרס הודיע כי הוא משעה את קמפיין הבחירות לאחר שהוזכר כמטרה של חוליית טרור שסוכלה בבלגיה

דורון פסקין

מנהיג הימין בהולנד, המוביל בסקרים לקראת הבחירות בסוף החודש, אמר: "זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד בכל פעם"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, 14 ביולי 2025
מקרון החליט למנות מחדש את ראש הממשלה שהתפטר

דורון פסקין

מקרון לא נכנע בינתיים ללחצים להקדים את הבחירות ומינה שוב את לקורנו. ברקע, המשבר הפוליטי מעמיק את הפגיעה בכלכלה הצרפתית

עזתים על רקע ההריסות ברצועת עזה
אחרי נסיגת צה"ל: חמאס החל לרדוף את מתנגדיו ברצועת עזה

דורון פסקין

ערוץ טלגרם המזוהה עם הזרוע הצבאית של חמאס הודיע על פתיחת מבצע נגד המיליציות ששיתפו פעולה עם ישראל. לפי דיווחים מהרצועה, הלילה והבוקר התנהלו קרבות בין ארגון הטרור לבין חלק מהמיליציות בצפון הרצועה

עזתים חוזרים לעיר עזה, 10 באוקטובר 2025
מאות אלפי פלסטינים שבו לעיר עזה ולצפון הרצועה

יוני בן מנחם

בעקבות נסיגת כוחות צה"ל לקו המוסכם, עזבו מאות אלפים את אזור אל-מוואסי בדרום הרצועה. חמאס שב ופורס את כוחותיו, וארגוני הטרור הפלסטינים מדגישים כי האחריות לניהול עזה תישאר בידי הפלסטינים

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 10 באוקטובר 2025
טראמפ הודיע על תוספת מכסים של 100% ומגבלות ייצוא חדשות על סין

אורן שלום

נשיא ארה"ב מאשים את בייג'ינג במדיניות סחר "אגרסיבית" ומאיים בהרחבת צעדי הענישה הכלכליים, בעקבות הגבלות חדשות שהטילה סין על יצוא יסודות נדירים. המכסים והמגבלות החדשות צפויות להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר

