שר הביטחון: האתגר הגדול הבא של ישראל יהיה הריסת כל מנהרות הטרור בעזה; הנחיתי את צה"ל להיערך לכך

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, כתב הבוקר בפוסט שפרסם: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר על ידי צה"ל ובאמצעות המנגנון הבין-לאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב.

"זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".