כ"ץ כתב בפוסט שפרסם כי "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו"
שר הביטחון: האתגר הגדול הבא של ישראל יהיה הריסת כל מנהרות הטרור בעזה; הנחיתי את צה"ל להיערך לכך
שר הביטחון, ישראל כ"ץ, כתב הבוקר בפוסט שפרסם: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר על ידי צה"ל ובאמצעות המנגנון הבין-לאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב.
"זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".
אתמול קיים הרמטכ"ל, אייל זמיר, סיור שטח ברצועת עזה עם השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר ומפקד פיקוד המרכז בצבא ארה"ב (CENTCOM), אדמירל בראד קופר, יחד עם מפקדים נוספים. לאחר מכן, ביקרו במתחם השבים בבסיס רעים וצפו בהערכות צה״ל לקליטתם.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו