מנהיג הימין בהולנד, המוביל בסקרים לקראת הבחירות בסוף החודש, אמר: "זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד בכל פעם"

דורון פסקין | 11 באוקטובר 2025

וילדרס הודיע כי הוא משעה את קמפיין הבחירות לאחר שהוזכר כמטרה של חוליית טרור שסוכלה בבלגיה

מנהיג הימין העמוק בהולנד חירט וילדרס השעה אמש את פעילות מסע הבחירות שלו לאחר שקיבל התראה מהרשות ההולנדית ללוחמה בטרור (NCTV) כי שמו עלה במידע המודיעיני שנאסף במסגרת חשיפת מזימת פיגוע שסוכלה בבלגיה.

בפוסט שפרסם אתמול ב-X הוא ציין כי אף שה-NCTV אינה מעריכה שקיים איום מיידי כלפיו, הוא "מרגיש רע עם זה" ולכן החליט בשלב זה להפסיק את הופעותיו הפוליטיות.

וילדרס, שנמצא תחת אבטחה כבדה מאז 2004 בשל איומים מתמשכים על חייו, כתב: "ה-NCTV אישרו לי זה עתה שגם אני הייתי מטרה לחשודים שנעצרו אתמול במזימה שסוכלה נגד ראש ממשלת בלגיה. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד אותי בכל פעם".

מנהיג הימין העמוק בהולנד, חירט וילדרס

מנהיג הימין העמוק בהולנד חירט וילדרס | צילום: Carl Court/Getty Images

