וילדרס הודיע כי הוא משעה את קמפיין הבחירות לאחר שהוזכר כמטרה של חוליית טרור שסוכלה בבלגיה

מנהיג הימין העמוק בהולנד חירט וילדרס השעה אמש את פעילות מסע הבחירות שלו לאחר שקיבל התראה מהרשות ההולנדית ללוחמה בטרור (NCTV) כי שמו עלה במידע המודיעיני שנאסף במסגרת חשיפת מזימת פיגוע שסוכלה בבלגיה.

בפוסט שפרסם אתמול ב-X הוא ציין כי אף שה-NCTV אינה מעריכה שקיים איום מיידי כלפיו, הוא "מרגיש רע עם זה" ולכן החליט בשלב זה להפסיק את הופעותיו הפוליטיות.