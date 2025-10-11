מנהיג הימין בהולנד, המוביל בסקרים לקראת הבחירות בסוף החודש, אמר: "זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד בכל פעם"
דורון פסקין | 11 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
וילדרס הודיע כי הוא משעה את קמפיין הבחירות לאחר שהוזכר כמטרה של חוליית טרור שסוכלה בבלגיה
מנהיג הימין העמוק בהולנד חירט וילדרס השעה אמש את פעילות מסע הבחירות שלו לאחר שקיבל התראה מהרשות ההולנדית ללוחמה בטרור (NCTV) כי שמו עלה במידע המודיעיני שנאסף במסגרת חשיפת מזימת פיגוע שסוכלה בבלגיה.
בפוסט שפרסם אתמול ב-X הוא ציין כי אף שה-NCTV אינה מעריכה שקיים איום מיידי כלפיו, הוא "מרגיש רע עם זה" ולכן החליט בשלב זה להפסיק את הופעותיו הפוליטיות.
וילדרס, שנמצא תחת אבטחה כבדה מאז 2004 בשל איומים מתמשכים על חייו, כתב: "ה-NCTV אישרו לי זה עתה שגם אני הייתי מטרה לחשודים שנעצרו אתמול במזימה שסוכלה נגד ראש ממשלת בלגיה. זו לא הפעם הראשונה שזה קורה לי ב-21 שנות אבטחה, אבל זה עדיין מפחיד אותי בכל פעם".
