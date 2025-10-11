ערוץ טלגרם המזוהה עם הזרוע הצבאית של חמאס הודיע על פתיחת מבצע נגד המיליציות ששיתפו פעולה עם ישראל. לפי דיווחים מהרצועה, הלילה והבוקר התנהלו קרבות בין ארגון הטרור לבין חלק מהמיליציות בצפון הרצועה
דורון פסקין | 11 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
אחרי נסיגת צה"ל: חמאס החל לרדוף את מתנגדיו ברצועת עזה
לאחר נסיגת כוחות צה"ל ברצועת עזה אל עבר הקווים עליהם סוכם, ערוץ טלגרם המזוהה עם הזרוע הצבאית של חמאס דיווח היום על פתיחת מבצע רחב היקף נגד חברי מיליציות ששיתפו פעולה עם ישראל במהלך המלחמה ברצועת עזה.
הערוץ, הנקרא "המרתיע – הכוח שבשטח", פרסם הודעה קצרה בה נכתב "ברחבי רצועת עזה נמשכות התקיפות שלנו מצפון לדרום. ידו של המרתיע מכה בשעה זו במאורות הבגידה ושיתוף הפעולה".
ביום חמישי, עוד לפני נסיגת צה"ל לעמדות שנקבעו במסגרת הסכם הפסקת האש, פרסם אותו ערוץ אזהרה "ללוחמי ההתנגדות מפני התרופפות באמצעי הביטחון האישיים, שכן האויב עוקב מסביב לשעון ומעדכן כל העת את מאגר המטרות שלו". בהודעה הודגש כי צה"ל ומיליציות המסייעות לו עשויים "לפרוס במכוון אמצעי ריגול, האזנה או מטעני חבלה מוסווים".
