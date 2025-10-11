אחרי נסיגת צה"ל: חמאס החל לרדוף את מתנגדיו ברצועת עזה

לאחר נסיגת כוחות צה"ל ברצועת עזה אל עבר הקווים עליהם סוכם, ערוץ טלגרם המזוהה עם הזרוע הצבאית של חמאס דיווח היום על פתיחת מבצע רחב היקף נגד חברי מיליציות ששיתפו פעולה עם ישראל במהלך המלחמה ברצועת עזה.

הערוץ, הנקרא "המרתיע – הכוח שבשטח", פרסם הודעה קצרה בה נכתב "ברחבי רצועת עזה נמשכות התקיפות שלנו מצפון לדרום. ידו של המרתיע מכה בשעה זו במאורות הבגידה ושיתוף הפעולה".