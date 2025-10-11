כניסה
מקרון לא נכנע בינתיים ללחצים להקדים את הבחירות ומינה שוב את לקורנו. ברקע, המשבר הפוליטי מעמיק את הפגיעה בכלכלה הצרפתית

דורון פסקין | 11 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מקרון החליט למנות מחדש את ראש הממשלה שהתפטר

נשיא צרפת עמנואל מקרון מינה אמש מחדש את ראש הממשלה, סבסטיאן לקורנו, שהתפטר לאחרונה. בכך שם קץ, לעת עתה, לימים של ספקולציות ומשא ומתן אינטנסיבי שנועדו לחלץ את המדינה מהקיפאון הפוליטי המעמיק. לקורנו הוא ראש הממשלה השישי המכהן מאז דצמבר האחרון.

ההכרזה מארמון האליזה הגיעה בעקבות התייעצויות עם נציגים ממפלגות הימין המתון והמרכז. מוקדם יותר אתמול כינס מקרון את ראשי המפלגות, למעט מפלגת השמאל העמוק "צרפת בלתי כנועה" (LFI) "ומפלגת הימין העמוק "האיחוד הלאומי" (RN).

בהיעדר רוב באסיפה הלאומית ואל מול ביקורת גוברת, הן מצד האופוזיציה והן מתוך מחנה המרכז, נותר למקרון מרחב תמרון פוליטי מוגבל. בשלב זה נראה כי הוא סבור שבחירות חדשות לפרלמנט הן האופציה הגרועה ביותר מבחינתו, והוא מעדיף למצות כל פתרון אחר בטרם ינקוט בצעד זה.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, 14 ביולי 2025

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, וראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, 14 ביולי 2025 | צילום: MOHAMMED BADRA/POOL/AFP via Getty Images

