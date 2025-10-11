מקרון החליט למנות מחדש את ראש הממשלה שהתפטר

נשיא צרפת עמנואל מקרון מינה אמש מחדש את ראש הממשלה, סבסטיאן לקורנו, שהתפטר לאחרונה. בכך שם קץ, לעת עתה, לימים של ספקולציות ומשא ומתן אינטנסיבי שנועדו לחלץ את המדינה מהקיפאון הפוליטי המעמיק. לקורנו הוא ראש הממשלה השישי המכהן מאז דצמבר האחרון.

ההכרזה מארמון האליזה הגיעה בעקבות התייעצויות עם נציגים ממפלגות הימין המתון והמרכז. מוקדם יותר אתמול כינס מקרון את ראשי המפלגות, למעט מפלגת השמאל העמוק "צרפת בלתי כנועה" (LFI) "ומפלגת הימין העמוק "האיחוד הלאומי" (RN).