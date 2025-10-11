מאות אלפי פלסטינים שבו לעיר עזה ולצפון הרצועה

מאות אלפי פלסטינים עזבו את אזור אל-מוואסי בדרום רצועת עזה ושבו, ברגל וברכב, אל אזורי מגוריהם בצפון הרצועה ובעיר עזה, זאת לאחר שצה"ל נסוג מהאזור אל קו ההיערכות החדש שנקבע בהסכם הפסקת האש, כך מדווחים עיתונאים פלסטינים ברצועת עזה. תושבי עזה וצפון הרצועה הביעו שמחה גדולה עם שובם לבתיהם, למרות ממדי ההרס העצומים שתועדו בסרטונים שפרסמו עיתונאים ותושבים שנותרו בעיר.

לפי תושבים בעיר עזה, בעיר ישנו הרס נרחב במיוחד. עיריית עזה מעריכה כי יותר מ-85% משטח העיר נהרס.