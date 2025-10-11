כניסה
בעקבות נסיגת כוחות צה"ל לקו המוסכם, עזבו מאות אלפים את אזור אל-מוואסי בדרום הרצועה. חמאס שב ופורס את כוחותיו, וארגוני הטרור הפלסטינים מדגישים כי האחריות לניהול עזה תישאר בידי הפלסטינים

יוני בן מנחם | 11 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מאות אלפי פלסטינים שבו לעיר עזה ולצפון הרצועה

מאות אלפי פלסטינים עזבו את אזור אל-מוואסי בדרום רצועת עזה ושבו, ברגל וברכב, אל אזורי מגוריהם בצפון הרצועה ובעיר עזה, זאת לאחר שצה"ל נסוג מהאזור אל קו ההיערכות החדש שנקבע בהסכם הפסקת האש, כך מדווחים עיתונאים פלסטינים ברצועת עזה. תושבי עזה וצפון הרצועה הביעו שמחה גדולה עם שובם לבתיהם, למרות ממדי ההרס העצומים שתועדו בסרטונים שפרסמו עיתונאים ותושבים שנותרו בעיר.

לפי תושבים בעיר עזה, בעיר ישנו הרס נרחב במיוחד. עיריית עזה מעריכה כי יותר מ-85% משטח העיר נהרס.

במקביל, נרשמה נוכחות מחודשת של כוחות ביטחון של חמאס באזורים שונים במרכז ובדרום הרצועה, וכן בפריפריה של עזה. משרד הפנים של חמאס הודיע כי אנשיו ייפרסו באזורים שצה"ל נסוג מהם "לשם השבת הסדר הציבורי".

עזתים חוזרים לעיר עזה, 10 באוקטובר 2025

עזתים חוזרים לעיר עזה, 10 באוקטובר 2025 | צילום: EYAD BABA/AFP via Getty Images

