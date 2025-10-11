טראמפ הודיע על תוספת מכסים של 100% ומגבלות ייצוא חדשות על סין

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול כי ארה"ב תטיל מכסים נוספים בשיעור של 100% על סחורות מסין, וכן תרחיב את מגבלות הייצוא על תוכנות קריטיות החל מה-1 בנובמבר.

בהודעתו, האשים טראמפ את בייג'ינג באימוץ מדיניות "אגרסיבית" של מגבלות ייצוא כמעט על כלל מוצריה, בהתייחס לשינויים האחרונים בתקנות הסיניות שמגבילות משלוחים של יסודות נדירים.