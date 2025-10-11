נשיא ארה"ב מאשים את בייג'ינג במדיניות סחר "אגרסיבית" ומאיים בהרחבת צעדי הענישה הכלכליים, בעקבות הגבלות חדשות שהטילה סין על יצוא יסודות נדירים. המכסים והמגבלות החדשות צפויות להיכנס לתוקף ב-1 בנובמבר
טראמפ הודיע על תוספת מכסים של 100% ומגבלות ייצוא חדשות על סין
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע אתמול כי ארה"ב תטיל מכסים נוספים בשיעור של 100% על סחורות מסין, וכן תרחיב את מגבלות הייצוא על תוכנות קריטיות החל מה-1 בנובמבר.
בהודעתו, האשים טראמפ את בייג'ינג באימוץ מדיניות "אגרסיבית" של מגבלות ייצוא כמעט על כלל מוצריה, בהתייחס לשינויים האחרונים בתקנות הסיניות שמגבילות משלוחים של יסודות נדירים.
בפוסט שפרסם ב-Truth Social כתב טראמפ כי ארה"ב "תטיל מכס של 100% על סין, נוסף לכל מכס קיים", והבהיר כי המכסים עשויים להיכנס לתוקף מוקדם מהמתוכנן – בהתאם לתגובת סין.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו