שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הודיע על הסכם שיאפשר לטייסים קטארים להתאמן לצד חיל האוויר האמריקני, אך הבהיר: "השליטה בבסיס נותרת בידי ארה"ב"

צוות מגזין אפוק | 11 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב וקטאר חתמו על הסכם להקמת מתקן אימונים קטארי בתוך בסיס אמריקני באיידהו

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', הודיע ביום שישי על הסכם סופי שיאפשר לחיל האוויר הקטארי להקים מתקן אימונים בבסיס חיל האוויר מאונטיין הום שבמדינת איידהו.

ההסכם, שעליו הכריז הגסת' לצד שר ההגנה של קטאר, השייח' סעוד בן עבד א-רחמן א-תאני, במהלך פגישה בפנטגון, יאפשר לטייסים קטארים להתאמן לצד חיילי חיל האוויר האמריקני. אף שאין בסיסים צבאיים זרים בשטח ארצות הברית, כמה מדינות שותפות של וושינגטון מחזיקות נציגויות צבאיות בתחומה לצורכי אימונים משותפים.

הגסת' אמר כי הוא "גאה שארצות הברית חותמת היום על מכתב קבלת ההצעה להקמת מתקן של חיל האוויר הקטארי בבסיס מאונטיין הום שבאיידהו". לדבריו, "המתקן יארח כוח של מטוסי F-15 קטאריים וצוותי אוויר לצורך שיפור האימונים המשותפים, העלאת הקטלניות ושדרוג שיתוף הפעולה בין הכוחות. זו דוגמה נוספת לעומק השותפות בינינו. וכבוד השר, אני מקווה שאתה יודע שתוכל לסמוך עלינו".

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 30 בספטמבר 2025

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', 30 בספטמבר 2025 | צילום: Jim Watson/AFP via Getty Images

