האם זה אומר שטראמפ "לא זכה"? כן ולא. הנה ההסבר

צוות מגזין אפוק | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ועדת פרס נובל לשלום העניקה את הפרס לפוליטיקאית מהאופוזיציה בוונצואלה

ועדת פרס נובל לשלום הודיעה היום כי מריה קורינה מצ'אדו, פוליטיקאית מהאופוזיציה בוונצואלה זכתה השנה בפרס

הדד-ליין להגשת מועמדות לפרס נובל לשלום היה ב-31 בינואר 2025. הגשות המגיעות אחרי זה עוברות לשנה הבאה.

כלומר, כל "המכתבים" שפורסמו השנה והמליצו על טראמפ לפרס, נכנסים למחזור של 2026: ממשלת פקיסטן הודיעה שתמליץ על טראמפ ב-21 ביוני 2025; ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על כך ב-7 ביולי; ראש ממשלת קמבודיה הודיע ב-7 באוגוסט; ראש ממשלת ארמניה ונשיא אזרבייג'ן הודיעו ב-18 באוגוסט, וכן הלאה.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 30 בספטמבר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 30 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

