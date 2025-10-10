שופרו של חיזבאללה תוקף: "מדינות ערב מכרו את פלסטין"

העיתון הלבנוני "אלאח'באר", הנחשב לשופר של חיזבאללה, פרסם הבוקר מאמר המאשים את מדינות ערב והאסלאם הסוני כי "מכרו את פלסטין כבר מזמן, ועכשיו הן מתכוננות לחתום על תעודות הכניעה, שלב אחר שלב".

במאמר נכתב כי התוכנית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הינה קנוניה, וכי "מדינות ערביות ואסלאמיות מקדמות את הסכם עזה כהישג דיפלומטי, בעוד שהמהלך שלהן, התואם למהלך של וושינגטון ותל אביב, מסתיר את המאמץ לבטל את תפקיד ההתנגדות המזוינת".