עיתון אלאח'באר פרסם הבוקר מאמר בו האשים כי המדינות המעורבות בתוכנית האמריקנית הזניחו את שלטון חמאס ברצועה ואת עיקרון ההתנגדות. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המאמר תואם גם את הלכי הרוח ברצועת עזה

יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שופרו של חיזבאללה תוקף: "מדינות ערב מכרו את פלסטין"

העיתון הלבנוני "אלאח'באר", הנחשב לשופר של חיזבאללה, פרסם הבוקר מאמר המאשים את מדינות ערב והאסלאם הסוני כי "מכרו את פלסטין כבר מזמן, ועכשיו הן מתכוננות לחתום על תעודות הכניעה, שלב אחר שלב".

במאמר נכתב כי התוכנית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הינה קנוניה, וכי "מדינות ערביות ואסלאמיות מקדמות את הסכם עזה כהישג דיפלומטי, בעוד שהמהלך שלהן, התואם למהלך של וושינגטון ותל אביב, מסתיר את המאמץ לבטל את תפקיד ההתנגדות המזוינת".

עוד נכתב במאמר כי המדינות שהשתתפו בכיסוי התקשורתי של "עסקת עזה" – סעודיה, מצרים, טורקיה, ירדן, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה – הציגו את הסכם הפסקת האש כ"ניצחון הדיפלומטיה" בהשגת פתרונות, על חשבון עקרון ההתנגדות. כל זאת תוך התעלמות מסעיפי ההסכם הפוגעים באופן ניכר בזכויות הפלסטינים, שבאמצעותם הצליחה ישראל להביא את רצועת עזה למצב חמור כל כך, ש"הפסקת הטבח הפכה לדרישה העליונה, מעל כל דרישה אחרת".

הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025

הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025 | צילום: OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images

חות'ים מפגינים בתימן, 11 באפריל 2025
הפסקת האש ברצועת עזה: מה יעשו החות'ים?

דורון פסקין

בנאומו השבועי, מנהיג החות'ים לא סיפק תשובה ישירה האם ימשיך את התקיפות בפועל. עם זאת, התנהלות החות'ים בהפסקות אש קודמות בעזה ובמלחמת האזרחים בתימן – עשויה ללמד על האופן בו עשוי לפעול ארגון הטרור

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
דיווח: מצרים תארח בקרוב כנס דיאלוג פלסטיני כולל

יוני בן מנחם

מקורות פלסטיניים מסרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי מרבית הפלגים הפלסטיניים הוזמנו להשתתף בכנס העשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר, וצפוי לעסוק ביום שאחרי ברצועת עזה, בסוגיית פירוז הנשק ובמצב הפלסטיני הכללי

ישיבת הממשלה, בנוכחותם של השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושל חתנו של נשיא ארה"ב, ג׳ארד קושנר, הלילה
הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף

יוני בן מנחם

חמישה שרים התנגדו, בהם בן גביר וסמוטריץ'. השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שלקח חלק בישיבת הממשלה, אמר: "אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא הייתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום"

רס"ל מיכאל מרדכי נחמני ז"ל
לוחם במילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל מיכאל נחמני ז"ל נפגע אתמול מירי צלף בעיר עזה

מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, דיאא' רשוואן, 3 במאי 2023
בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"

דורון פסקין

בריאיון לערוץ הסעודי אל-ערבייה אמר דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, כי חמאס מוכן להעביר את נשקו לגורם ערבי במסגרת "הודנה" ארוכת טווח מול ישראל, אך לא לפירוק מוחלט מהיכולות הצבאיות. עם זאת, פירוק חמאס מנשקו הוא חלק מהשלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ ואמור להיות נדון בהמשך המגעים

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה
מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו

צוות מגזין אפוק

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל

