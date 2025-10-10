עיתון אלאח'באר פרסם הבוקר מאמר בו האשים כי המדינות המעורבות בתוכנית האמריקנית הזניחו את שלטון חמאס ברצועה ואת עיקרון ההתנגדות. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המאמר תואם גם את הלכי הרוח ברצועת עזה
יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
שופרו של חיזבאללה תוקף: "מדינות ערב מכרו את פלסטין"
העיתון הלבנוני "אלאח'באר", הנחשב לשופר של חיזבאללה, פרסם הבוקר מאמר המאשים את מדינות ערב והאסלאם הסוני כי "מכרו את פלסטין כבר מזמן, ועכשיו הן מתכוננות לחתום על תעודות הכניעה, שלב אחר שלב".
במאמר נכתב כי התוכנית של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הינה קנוניה, וכי "מדינות ערביות ואסלאמיות מקדמות את הסכם עזה כהישג דיפלומטי, בעוד שהמהלך שלהן, התואם למהלך של וושינגטון ותל אביב, מסתיר את המאמץ לבטל את תפקיד ההתנגדות המזוינת".
עוד נכתב במאמר כי המדינות שהשתתפו בכיסוי התקשורתי של "עסקת עזה" – סעודיה, מצרים, טורקיה, ירדן, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה – הציגו את הסכם הפסקת האש כ"ניצחון הדיפלומטיה" בהשגת פתרונות, על חשבון עקרון ההתנגדות. כל זאת תוך התעלמות מסעיפי ההסכם הפוגעים באופן ניכר בזכויות הפלסטינים, שבאמצעותם הצליחה ישראל להביא את רצועת עזה למצב חמור כל כך, ש"הפסקת הטבח הפכה לדרישה העליונה, מעל כל דרישה אחרת".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו