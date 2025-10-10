הפסקת האש ברצועת עזה: מה יעשו החות'ים?

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, הצהיר אתמול בנאומו השבועי כי ארגונו יתייחס להסכם הפסקת האש בעזה בחשדנות, תוך שמירה על כוננות מלאה. לדבריו, החות'ים יעקבו מקרוב אחר יישום ההסכם, אך במקביל יגבירו את מוכנותם ואת תמיכתם בפלסטינים. הוא נמנע מלהבהיר באופן מוחלט כיצד ינהגו החות'ים בפועל.

אל-חות'י טען כי מטרתו הראשונית של הארגון הייתה "להפסיק את רצח העם נגד העם הפלסטיני" ולכפות על ישראל להסכים להפסקת אש. עם זאת, הוא הדגיש: "נישאר במצב של ערנות ומוכנות מלאה [...] "אנו נעקוב ונצפה באירועים ויהיו לנו הערות ועמדות כלפי כל התפתחות חדשה שתדרוש זאת".