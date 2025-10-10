כניסה
בנאומו השבועי, מנהיג החות'ים לא סיפק תשובה ישירה האם ימשיך את התקיפות בפועל. עם זאת, התנהלות החות'ים בהפסקות אש קודמות בעזה ובמלחמת האזרחים בתימן – עשויה ללמד על האופן בו עשוי לפעול ארגון הטרור

דורון פסקין | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

הפסקת האש ברצועת עזה: מה יעשו החות'ים?

מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מאלכ אל-חות'י, הצהיר אתמול בנאומו השבועי כי ארגונו יתייחס להסכם הפסקת האש בעזה בחשדנות, תוך שמירה על כוננות מלאה. לדבריו, החות'ים יעקבו מקרוב אחר יישום ההסכם, אך במקביל יגבירו את מוכנותם ואת תמיכתם בפלסטינים. הוא נמנע מלהבהיר באופן מוחלט כיצד ינהגו החות'ים בפועל.

אל-חות'י טען כי מטרתו הראשונית של הארגון הייתה "להפסיק את רצח העם נגד העם הפלסטיני" ולכפות על ישראל להסכים להפסקת אש. עם זאת, הוא הדגיש: "נישאר במצב של ערנות ומוכנות מלאה [...] "אנו נעקוב ונצפה באירועים ויהיו לנו הערות ועמדות כלפי כל התפתחות חדשה שתדרוש זאת".

לדבריו, "הסיוע והתמיכה בפלסטינים צריכים להתגבר ולהתעצם". בכך אותת אל-חות'י כי מבחינת החות'ים, הפסקת האש אינה סוף פסוק – אלא שלב בהיערכות מחודשת.

חות'ים מפגינים בתימן, 11 באפריל 2025

חות'ים מפגינים בתימן, 11 באפריל 2025 | צילום: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images'

כתבות נוספות
הריסות ברצועת עזה, 2 באוקטובר 2025
שופרו של חיזבאללה תוקף: "מדינות ערב מכרו את פלסטין"

יוני בן מנחם

עיתון אלאח'באר פרסם הבוקר מאמר בו האשים כי המדינות המעורבות בתוכנית האמריקנית הזניחו את שלטון חמאס ברצועה ואת עיקרון ההתנגדות. גורמים בכירים בישראל טוענים כי המאמר תואם גם את הלכי הרוח ברצועת עזה

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
דיווח: מצרים תארח בקרוב כנס דיאלוג פלסטיני כולל

יוני בן מנחם

מקורות פלסטיניים מסרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי מרבית הפלגים הפלסטיניים הוזמנו להשתתף בכנס העשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר, וצפוי לעסוק ביום שאחרי ברצועת עזה, בסוגיית פירוז הנשק ובמצב הפלסטיני הכללי

ישיבת הממשלה, בנוכחותם של השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושל חתנו של נשיא ארה"ב, ג׳ארד קושנר, הלילה
הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף

יוני בן מנחם

חמישה שרים התנגדו, בהם בן גביר וסמוטריץ'. השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שלקח חלק בישיבת הממשלה, אמר: "אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא הייתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום"

רס"ל מיכאל מרדכי נחמני ז"ל
לוחם במילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל מיכאל נחמני ז"ל נפגע אתמול מירי צלף בעיר עזה

מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, דיאא' רשוואן, 3 במאי 2023
בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"

דורון פסקין

בריאיון לערוץ הסעודי אל-ערבייה אמר דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, כי חמאס מוכן להעביר את נשקו לגורם ערבי במסגרת "הודנה" ארוכת טווח מול ישראל, אך לא לפירוק מוחלט מהיכולות הצבאיות. עם זאת, פירוק חמאס מנשקו הוא חלק מהשלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ ואמור להיות נדון בהמשך המגעים

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה
מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו

צוות מגזין אפוק

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל

