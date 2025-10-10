כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מקורות פלסטיניים מסרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי מרבית הפלגים הפלסטיניים הוזמנו להשתתף בכנס העשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר, וצפוי לעסוק ביום שאחרי ברצועת עזה, בסוגיית פירוז הנשק ובמצב הפלסטיני הכללי

יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: מצרים תארח בקרוב כנס דיאלוג פלסטיני כולל

עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי מצרים צפויה לארח בימים הקרובים דיאלוג לאומי פלסטיני כולל, שידון בעיקר בסוגיות הקשורות לתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להפסקת המלחמה בעזה ולעתיד הרצועה.

מקורות פלסטיניים ממספר פלגים, ובהם חמאס, אמרו לעיתון כי מצרים שלחה הזמנות לרוב הפלגים הפלסטיניים להשתתף בכנס, שעשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר. עם זאת, טרם נקבע מועד סופי, בשל הכנות הקשורות לשלב הראשון של הפסקת האש.

לפי אותם מקורות, המפגש נולד ביוזמת משלחת המשא ומתן של חמאס, שביקשה מקהיר לכנס את כל הצדדים, כולל פת"ח ופלגי אש"ף, כדי לדון בסוגיות הגורליות הנוגעות לעתיד העניין הפלסטיני. לדבריהם, תגובת חמאס לתוכנית טראמפ הדגישה את הצורך לדון בנושאים הללו במסגרת לאומית פלסטינית, ובחסות ערבית-אסלאמית.

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025 | צילום: DIMITRIS KAPANTAIS/SOOC/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ישיבת הממשלה, בנוכחותם של השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושל חתנו של נשיא ארה"ב, ג׳ארד קושנר, הלילה
הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף

יוני בן מנחם

חמישה שרים התנגדו, בהם בן גביר וסמוטריץ'. השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שלקח חלק בישיבת הממשלה, אמר: "אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא הייתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום"

רס"ל מיכאל מרדכי נחמני ז"ל
לוחם במילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל מיכאל נחמני ז"ל נפגע אתמול מירי צלף בעיר עזה

מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, דיאא' רשוואן, 3 במאי 2023
בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"

דורון פסקין

בריאיון לערוץ הסעודי אל-ערבייה אמר דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, כי חמאס מוכן להעביר את נשקו לגורם ערבי במסגרת "הודנה" ארוכת טווח מול ישראל, אך לא לפירוק מוחלט מהיכולות הצבאיות. עם זאת, פירוק חמאס מנשקו הוא חלק מהשלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ ואמור להיות נדון בהמשך המגעים

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה
מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו

צוות מגזין אפוק

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל

חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, אחמד בחשאייש ארדסתאני
חבר ועדת הביטחון הלאומי באיראן: "ח'מינאי הסיר את מגבלת הטווח על ייצור הטילים"

דורון פסקין

אחמד בחשאייש ארדסתאני אמר בריאיון כי מגבלת ה-2,200 ק"מ, שהייתה נהוגה בתוכנית הטילים האיראנית, הוסרה. "כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה"

תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם
ברצועת עזה חגגו את ההכרזה על ההסכם; ארגוני הטרור מציגים אותו כהישג

דורון פסקין

חמאס והג'יהאד האסלאמי פרסמו תגובות רשמיות להשגת ההסכם

שתפו: