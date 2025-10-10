מקורות פלסטיניים מסרו לעיתון א-שרק אלאווסט כי מרבית הפלגים הפלסטיניים הוזמנו להשתתף בכנס העשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר, וצפוי לעסוק ביום שאחרי ברצועת עזה, בסוגיית פירוז הנשק ובמצב הפלסטיני הכללי
יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025
דיווח: מצרים תארח בקרוב כנס דיאלוג פלסטיני כולל
עיתון א-שרק אלאווסט הסעודי דיווח כי מצרים צפויה לארח בימים הקרובים דיאלוג לאומי פלסטיני כולל, שידון בעיקר בסוגיות הקשורות לתוכניתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להפסקת המלחמה בעזה ולעתיד הרצועה.
מקורות פלסטיניים ממספר פלגים, ובהם חמאס, אמרו לעיתון כי מצרים שלחה הזמנות לרוב הפלגים הפלסטיניים להשתתף בכנס, שעשוי להתקיים בשבוע הבא בקהיר. עם זאת, טרם נקבע מועד סופי, בשל הכנות הקשורות לשלב הראשון של הפסקת האש.
לפי אותם מקורות, המפגש נולד ביוזמת משלחת המשא ומתן של חמאס, שביקשה מקהיר לכנס את כל הצדדים, כולל פת"ח ופלגי אש"ף, כדי לדון בסוגיות הגורליות הנוגעות לעתיד העניין הפלסטיני. לדבריהם, תגובת חמאס לתוכנית טראמפ הדגישה את הצורך לדון בנושאים הללו במסגרת לאומית פלסטינית, ובחסות ערבית-אסלאמית.
