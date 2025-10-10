חמישה שרים התנגדו, בהם בן גביר וסמוטריץ'. השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שלקח חלק בישיבת הממשלה, אמר: "אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא הייתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום"
יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳
הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף
אחרי דיון לילי, הממשלה אישרה לפנות בוקר את מתווה עסקת החטופים ויישום השלב הראשון בתוכנית האמריקנית. עם אישור המתווה, נכנסה הפסקת האש לתוקף.
חמישה שרים התנגדו לעסקה: איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ׳, יצחק וסרלאוף, אורית סטרוק ועמיחי אליהו. מבין שרי עוצמה יהודית והציונות הדתית, אופיר סופר היה השר היחיד שתמך בהחלטת הממשלה. שר האנרגיה, אלי כהן, לא יכול היה להשתתף בישיבת הקבינט ובישיבת הממשלה, אך העביר את תמיכתו במתווה למזכיר הממשלה.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לשליח המיוחד סטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר, שהשתתפו בישיבת הממשלה: "אנחנו בעיצומה של התפתחות מכריעה. בשנתיים האחרונות נלחמנו כדי להשיג את מטרות המלחמה שלנו, ואחת המטרות המרכזיות היא השבת החטופים כולם, החיים והמתים. ואנחנו עומדים לעשות את זה. לא היינו יכולים להגיע לכך ללא הסיוע יוצא הדופן של הנשיא טראמפ וצוותו – סטיב ויקוף וג'ארד קושנר [...] מאמצים אלה, יחד עם האומץ של חיילינו, יצרו לחץ צבאי ודיפלומטי משולב שבודד את חמאס".
