חמישה שרים התנגדו, בהם בן גביר וסמוטריץ'. השליח האמריקני סטיב ויטקוף, שלקח חלק בישיבת הממשלה, אמר: "אנחנו כאן היום משום שלחמאס לא הייתה ברירה. הם נאלצו להגיע להסכם הזה. הלחץ היה עצום"

יוני בן מנחם | 10 באוקטובר 2025 | חדשות | 3 דק׳

הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף

אחרי דיון לילי, הממשלה אישרה לפנות בוקר את מתווה עסקת החטופים ויישום השלב הראשון בתוכנית האמריקנית. עם אישור המתווה, נכנסה הפסקת האש לתוקף.

חמישה שרים התנגדו לעסקה: איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ׳, יצחק וסרלאוף, אורית סטרוק ועמיחי אליהו. מבין שרי עוצמה יהודית והציונות הדתית, אופיר סופר היה השר היחיד שתמך בהחלטת הממשלה. שר האנרגיה, אלי כהן, לא יכול היה להשתתף בישיבת הקבינט ובישיבת הממשלה, אך העביר את תמיכתו במתווה למזכיר הממשלה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר לשליח המיוחד סטיב ויטקוף ולג'ארד קושנר, שהשתתפו בישיבת הממשלה: "אנחנו בעיצומה של התפתחות מכריעה. בשנתיים האחרונות נלחמנו כדי להשיג את מטרות המלחמה שלנו, ואחת המטרות המרכזיות היא השבת החטופים כולם, החיים והמתים. ואנחנו עומדים לעשות את זה. לא היינו יכולים להגיע לכך ללא הסיוע יוצא הדופן של הנשיא טראמפ וצוותו – סטיב ויקוף וג'ארד קושנר [...] מאמצים אלה, יחד עם האומץ של חיילינו, יצרו לחץ צבאי ודיפלומטי משולב שבודד את חמאס".

ישיבת הממשלה, בנוכחותם של השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושל חתנו של נשיא ארה"ב, ג׳ארד קושנר, הלילה | צילום: מעיין טואף/ לע״מ

ישיבת הממשלה, בנוכחותם של השליח האמריקני סטיב ויטקוף ושל חתנו של נשיא ארה"ב, ג׳ארד קושנר, הלילה | צילום: מעיין טואף/ לע״מ

רס"ל מיכאל מרדכי נחמני ז"ל
לוחם במילואים נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ל מיכאל נחמני ז"ל נפגע אתמול מירי צלף בעיר עזה

מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, דיאא' רשוואן, 3 במאי 2023
בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"

דורון פסקין

בריאיון לערוץ הסעודי אל-ערבייה אמר דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, כי חמאס מוכן להעביר את נשקו לגורם ערבי במסגרת "הודנה" ארוכת טווח מול ישראל, אך לא לפירוק מוחלט מהיכולות הצבאיות. עם זאת, פירוק חמאס מנשקו הוא חלק מהשלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ ואמור להיות נדון בהמשך המגעים

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה
מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו

צוות מגזין אפוק

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל

חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, אחמד בחשאייש ארדסתאני
חבר ועדת הביטחון הלאומי באיראן: "ח'מינאי הסיר את מגבלת הטווח על ייצור הטילים"

דורון פסקין

אחמד בחשאייש ארדסתאני אמר בריאיון כי מגבלת ה-2,200 ק"מ, שהייתה נהוגה בתוכנית הטילים האיראנית, הוסרה. "כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה"

תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם
ברצועת עזה חגגו את ההכרזה על ההסכם; ארגוני הטרור מציגים אותו כהישג

דורון פסקין

חמאס והג'יהאד האסלאמי פרסמו תגובות רשמיות להשגת ההסכם

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ'
הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את ההסכם; טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי לנתניהו יש רוב להעברת העסקה

