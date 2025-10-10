הממשלה אישרה הלילה את מתווה עסקת החטופים; הפסקת האש נכנסה לתוקף

אחרי דיון לילי, הממשלה אישרה לפנות בוקר את מתווה עסקת החטופים ויישום השלב הראשון בתוכנית האמריקנית. עם אישור המתווה, נכנסה הפסקת האש לתוקף.

חמישה שרים התנגדו לעסקה: איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ׳, יצחק וסרלאוף, אורית סטרוק ועמיחי אליהו. מבין שרי עוצמה יהודית והציונות הדתית, אופיר סופר היה השר היחיד שתמך בהחלטת הממשלה. שר האנרגיה, אלי כהן, לא יכול היה להשתתף בישיבת הקבינט ובישיבת הממשלה, אך העביר את תמיכתו במתווה למזכיר הממשלה.