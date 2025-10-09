בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"

דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, אמר הלילה כי חמאס הסכים ל"הקפאת נשק", ולא ל"פירוק מנשק". בריאיון לתוכנית "מחוץ לקופסה" בערוץ הסעודי אל-ערבייה, הסביר רשוואן כי מדובר בהצעה שהארגון העלה בעבר במסגרת "הודנה", הפסקת אש ארוכת טווח, מול ישראל, לתקופה של חמש עד עשר שנים.

רשוואן לא פירט מהי בדיוק משמעות "הקפאת הנשק", אך מדבריו ניתן היה להבין כי חמאס מתכוון להעביר את נשקו, או חלק ממנו, לגורם ערבי כלשהו. לדבריו, הנשק לא יועבר לישראל או לגורמים שאינם ערביים.