בריאיון לערוץ הסעודי אל-ערבייה אמר דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, כי חמאס מוכן להעביר את נשקו לגורם ערבי במסגרת "הודנה" ארוכת טווח מול ישראל, אך לא לפירוק מוחלט מהיכולות הצבאיות. עם זאת, פירוק חמאס מנשקו הוא חלק מהשלב השני בתוכניתו של הנשיא טראמפ ואמור להיות נדון בהמשך המגעים
דורון פסקין | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
בכיר מצרי: חמאס מסכים ל"הקפאת" נשק לא ל"פירוק מנשק"
דיאא' רשוואן, מנהל שירות ההסברה הממשלתי במצרים, אמר הלילה כי חמאס הסכים ל"הקפאת נשק", ולא ל"פירוק מנשק". בריאיון לתוכנית "מחוץ לקופסה" בערוץ הסעודי אל-ערבייה, הסביר רשוואן כי מדובר בהצעה שהארגון העלה בעבר במסגרת "הודנה", הפסקת אש ארוכת טווח, מול ישראל, לתקופה של חמש עד עשר שנים.
רשוואן לא פירט מהי בדיוק משמעות "הקפאת הנשק", אך מדבריו ניתן היה להבין כי חמאס מתכוון להעביר את נשקו, או חלק ממנו, לגורם ערבי כלשהו. לדבריו, הנשק לא יועבר לישראל או לגורמים שאינם ערביים.
עם זאת, הוא לא ציין מי יהיה הגוף שיקבל לידיו את הנשק "המוקפא", אלא דיבר על אפשרות להקים "ועדה עצמאית מצרית, מצרית-ערבית או מצרית-ערבית-פלסטינית" – שתהיה אחראית עליו.
