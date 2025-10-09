כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל

צוות מגזין אפוק | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו

לקראת חזרתם הצפויה של החטופים, מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה מסמך המרכז את עיקרי התמיכה, הליווי והטיפול להם זכאים השבים ובני משפחותיהם.

הסכומים שפורסמו כוללים:

 מענק חד פעמי ראשוני בסך 60,000 ש"ח.

תגמול בסיסי בסך כ-9000 ש"ח בכל חודש למשך כל החיים.

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה

רכב של הצלב האדום ביציאה מרצועת עזה | צילום: BASHAR TALEB/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חבר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, אחמד בחשאייש ארדסתאני
חבר ועדת הביטחון הלאומי באיראן: "ח'מינאי הסיר את מגבלת הטווח על ייצור הטילים"

דורון פסקין

אחמד בחשאייש ארדסתאני אמר בריאיון כי מגבלת ה-2,200 ק"מ, שהייתה נהוגה בתוכנית הטילים האיראנית, הוסרה. "כאשר האמריקנים תוקפים אותנו – הגבלת הטווח היא סימן לחולשה"

תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם
ברצועת עזה חגגו את ההכרזה על ההסכם; ארגוני הטרור מציגים אותו כהישג

דורון פסקין

חמאס והג'יהאד האסלאמי פרסמו תגובות רשמיות להשגת ההסכם

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ'
הקבינט והממשלה יתכנסו לאשר את ההסכם; טראמפ צפוי להגיע לישראל ביום ראשון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי לנתניהו יש רוב להעברת העסקה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעת ביקורו של נתניהו בוושינגטון, 29 בספטמבר 2025 | צילום: צילום: Win McNamee/Getty Images
ישראל וחמאס סיכמו על השלב הראשון בתוכנית האמריקנית

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב: "המשמעות היא שכל החטופים ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שהוסכם עליו"; ראש הממשלה נתניהו: "אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה"

אילוסטרציה, רשתות חברתיות
ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

דורון פסקין

"הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", הצהירה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן

האמל"ח שהיה בדרכו לפעילי טרור ביו"ש ונתפס
סוכל משלוח גדול של אמל"ח מתקדם מאיראן ליו"ש

אורן שלום

המשלוח הכיל אמצעי לחימה מפרי איזון, בהם: רקטות נ"ט, מטעני כלימגור, רחפנים בעלי יכולת הטלת מטענים, רימוני יד ומקלעים

שתפו: