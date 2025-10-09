מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה את עיקרי התמיכה שיקבלו החטופים לאחר שובם לישראל
צוות מגזין אפוק | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳
מענק לרכישת דירה, תשלום חודשי קבוע לכל החיים וסיוע לקניית רכב – הסכומים שצפויים לקבל החטופים שישובו
לקראת חזרתם הצפויה של החטופים, מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה פרסמה מסמך המרכז את עיקרי התמיכה, הליווי והטיפול להם זכאים השבים ובני משפחותיהם.
הסכומים שפורסמו כוללים:
• מענק חד פעמי ראשוני בסך 60,000 ש"ח.
• תגמול בסיסי בסך כ-9000 ש"ח בכל חודש למשך כל החיים.
