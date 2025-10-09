כניסה
חמאס והג'יהאד האסלאמי פרסמו תגובות רשמיות להשגת ההסכם

דורון פסקין | 9 באוקטובר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ברצועת עזה חגגו את ההכרזה על ההסכם; ארגוני הטרור מציגים אותו כהישג

ברצועת עזה נרשמו הלילה חגיגות בעקבות ההודעה על השגת הסכם ליישום השלב הראשון בתוכנית האמריקנית לסיום המלחמה.

במקביל, זאהר ג'בארין, האחראי על תיק האסירים בחמאס, הודיע כי הארגון העביר לישראל את רשימת האסירים שהוא מבקש לשחרר במסגרת ההסכם. לדבריו, חמאס יפרסם את רשימת השמות לציבור לאחר שתאושר סופית.

הג'יהאד האסלאמי, שמחזיק במספר חטופים ישראלים ברצועה, פרסם הבוקר הצהרה שלפיה ההסכם עם ישראל אינו "מתנה" לפלסטינים, אלא תוצאה של "המאבק והעמידה האיתנה בשדה הקרב, שבלעדיהם לא הייתה ההתנגדות מסוגלת לשבת בעוצמה סביב שולחן המשא ומתן".

תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם

תושבים בעזה חוגגים בעקבות השגת ההסכם | צילום מסך

