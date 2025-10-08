כניסה
"הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", הצהירה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן

דורון פסקין | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

בפתיחת מושב הפרלמנט אתמול הכריזה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, כי ממשלתה תקדם חקיקה שתגביל את השימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 15. עם זאת, ההורים יוכלו לאשר שימוש מגיל 13.

פרדריקסן הסבירה כי "הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", והצביעה על קשר בין שימוש גובר ברשתות לבין עלייה בשיעורי חרדה, דיכאון ופגיעה ביכולת הריכוז בקרב צעירים. שרת הדיגיטל, קרולינה סטייה, הצטרפה לדבריה ואמרה כי "הגיע הזמן להחזיר לילדים את חייהם הדיגיטליים מפלטפורמות שמונעות משיקולי רווח".

המהלך משתלב במדיניות רחבה יותר של הממשלה הדנית, שכבר קידמה בפברואר 2025 איסור על שימוש בסמארטפונים בבתי הספר ובצהרונים.

אילוסטרציה, רשתות חברתיות

אילוסטרציה, רשתות חברתיות | צילום: Cristian Dina via Shutterstock

