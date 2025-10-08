ממשלת דנמרק תקדם חוק שיאסור שימוש ברשתות החברתיות לילדים מתחת לגיל 15

בפתיחת מושב הפרלמנט אתמול הכריזה ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, כי ממשלתה תקדם חקיקה שתגביל את השימוש ברשתות חברתיות לילדים ובני נוער מתחת לגיל 15. עם זאת, ההורים יוכלו לאשר שימוש מגיל 13.

פרדריקסן הסבירה כי "הטלפונים והרשתות החברתיות גונבים את ילדותם של ילדינו", והצביעה על קשר בין שימוש גובר ברשתות לבין עלייה בשיעורי חרדה, דיכאון ופגיעה ביכולת הריכוז בקרב צעירים. שרת הדיגיטל, קרולינה סטייה, הצטרפה לדבריה ואמרה כי "הגיע הזמן להחזיר לילדים את חייהם הדיגיטליים מפלטפורמות שמונעות משיקולי רווח".