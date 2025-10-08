שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה המשיכה ביממה האחרונה לגבות קורבנות משני הצדדים. עם התקרבות החורף, שתי המדינות מגבירות את המתקפות על מתקני אנרגיה, במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הלוגיסטיות, הכלכליות והצבאיות של היריב.

הבוקר דיווחה רוסיה כי אוקראינה תקפה באמצעות רקטות את הכפר מסלובה פריסטאן שבמחוז בלגורוד, הסמוך לגבול עם אוקראינה. לפי מושל המחוז, ויאצ'סלב גלדקוב, שלושה בני אדם נהרגו ואדם נוסף נפצע. לדבריו, חלק ממבני הכפר, בהם מתקן ספורט, נהרסו, וקיים חשש כי אנשים נוספים לכודים תחת ההריסות. הוא הוסיף כי צוותי החירום פועלים במקום.