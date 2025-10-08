לקראת החורף, שתי המדינות הסלימו את התקיפות במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הכלכליות והצבאיות אחת של השנייה
8 באוקטובר 2025
שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה
המלחמה בין רוסיה לאוקראינה המשיכה ביממה האחרונה לגבות קורבנות משני הצדדים. עם התקרבות החורף, שתי המדינות מגבירות את המתקפות על מתקני אנרגיה, במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הלוגיסטיות, הכלכליות והצבאיות של היריב.
הבוקר דיווחה רוסיה כי אוקראינה תקפה באמצעות רקטות את הכפר מסלובה פריסטאן שבמחוז בלגורוד, הסמוך לגבול עם אוקראינה. לפי מושל המחוז, ויאצ'סלב גלדקוב, שלושה בני אדם נהרגו ואדם נוסף נפצע. לדבריו, חלק ממבני הכפר, בהם מתקן ספורט, נהרסו, וקיים חשש כי אנשים נוספים לכודים תחת ההריסות. הוא הוסיף כי צוותי החירום פועלים במקום.
התקיפה הלילה מצטרפת למתקפה קטלנית נוספת שאירעה ביום שני, שבה לפי משרד ההגנה הרוסי שוגרו 251 כטב"מים – אחת המתקפות האוקראיניות הגדולות ביותר השנה. שני בני אדם נהרגו באותה תקיפה, ונזק נגרם גם למתקני אנרגיה באזור בריאנסק, שם פרצו שלוש "שרפות חשודות". נוסף על כך, דווח על פגיעה במפעל חומרי נפץ באזור ניז’ני נובגורוד.
