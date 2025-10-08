כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לקראת החורף, שתי המדינות הסלימו את התקיפות במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הכלכליות והצבאיות אחת של השנייה

דורון פסקין | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳

שמונה הרוגים במתקפות בין רוסיה לאוקראינה, שמגבירות את התקיפות ההדדיות על מתקני אנרגיה

המלחמה בין רוסיה לאוקראינה המשיכה ביממה האחרונה לגבות קורבנות משני הצדדים. עם התקרבות החורף, שתי המדינות מגבירות את המתקפות על מתקני אנרגיה, במטרה לפגוע בתשתיות חיוניות ולשבש את היכולות הלוגיסטיות, הכלכליות והצבאיות של היריב.

הבוקר דיווחה רוסיה כי אוקראינה תקפה באמצעות רקטות את הכפר מסלובה פריסטאן שבמחוז בלגורוד, הסמוך לגבול עם אוקראינה. לפי מושל המחוז, ויאצ'סלב גלדקוב, שלושה בני אדם נהרגו ואדם נוסף נפצע. לדבריו, חלק ממבני הכפר, בהם מתקן ספורט, נהרסו, וקיים חשש כי אנשים נוספים לכודים תחת ההריסות. הוא הוסיף כי צוותי החירום פועלים במקום.

התקיפה הלילה מצטרפת למתקפה קטלנית נוספת שאירעה ביום שני, שבה לפי משרד ההגנה הרוסי שוגרו 251 כטב"מים – אחת המתקפות האוקראיניות הגדולות ביותר השנה. שני בני אדם נהרגו באותה תקיפה, ונזק נגרם גם למתקני אנרגיה באזור בריאנסק, שם פרצו שלוש "שרפות חשודות". נוסף על כך, דווח על פגיעה במפעל חומרי נפץ באזור ניז’ני נובגורוד.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין | צילום: Christian Bruna/Getty Images, VYACHESLAV PROKOFYEV/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, 10 ביולי 2025, רומא, איטליה
תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"

דורון פסקין

התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" יזמה תלונה בשל "אי-הגנה מספקת" על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה. לפי ראש ממשלת איטליה מלוני, התלונות טוענות גם לסיוע או שיתוף פעולה עם רצח העם בעזה. ה-ICC לא הודיע בשלב זה האם ידון בבקשה

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה (שמאל), ומפקד ה-SDF, מזלום עבדי (ימין)
המשטר הסורי הכריז על הסכם הפסקת אש כוללת עם ה-SDF

דורון פסקין

שר ההגנה הסורי, מרהף אבו קסרה, הודיע אתמול על סיכום שהושג מול המיליציה שרוב לוחמיה כורדים ונתמכת על ידי ארה"ב. ההסכם מגיע לאחר שבשבועות האחרונים חלה הסלמה בעימותים בין כוחות המשטר הסורי ל-SDF

השליח המיוחד של ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף (מימין), וג'ארד קושנר, חתנו ויועץ לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, 29 בספטמבר 2025, וושינגטון די.סי.
השיחות במצרים: ויטקוף, קושנר וראש ממשלת קטאר הצטרפו היום לשיחות

יוני בן מנחם

גם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, הצטרף לשיחות – מהלך שישראל רואה כתוספת משמעותית ללחץ על חמאס. גורמים בכירים מעריכים כי אם לא תחול התקדמות בשיחות, ארה"ב תכפה פשרה על ישראל וחמאס

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בקלפי במדינה, 5 באוקטובר 2025
סוריה פרסמה את תוצאות הבחירות לפרלמנט; ביקורת במדינה על הליך ההצבעה

דורון פסקין

הבחירות הראשונות מאז הדחתו של אסד נערכו באמצעות אספות אזוריות בלבד ולא על ידי כלל הציבור; אזורים דרוזיים וכורדיים נותרו ללא ייצוג. ארגוני מעקב ומפקחים טוענים לעיוות בתהליך

המכתב שדונלד טראמפ שלח למטה משפחות החטופים
נשיא ארה"ב שלח מכתב תודה למטה משפחות החטופים לאחר שהמליצו עליו לוועדת פרס נובל לשלום

צוות מגזין אפוק

"אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יתכנו שוב לעולם", כתב טראמפ

ראש ממשלת בריטניה, קיט סטארמר, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ
תגובות בעולם ליום השנה השני ל-7 באוקטובר

אורן שלום

בניו יורק, שיקגו, טורונטו ובאוניברסיטאות שונות בבריטניה צפויות להיערך הפגנות המאדירות את "השהידים של ה-7 באוקטובר". מנגד, מנהיגים ברחבי העולם גינו את מתקפת חמאס ואת האנטישמיות הגואה. קנצלר גרמניה: "זה מבייש אותי כקנצלר גרמניה, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה – לעולם לא עוד" 

שתפו: