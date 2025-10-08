התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" יזמה תלונה בשל "אי-הגנה מספקת" על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה. לפי ראש ממשלת איטליה מלוני, התלונות טוענות גם לסיוע או שיתוף פעולה עם רצח העם בעזה. ה-ICC לא הודיע בשלב זה האם ידון בבקשה
דורון פסקין | 8 באוקטובר 2025 | חדשות | 2 דק׳
תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"
ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’ה מלוני, אמרה אתמול בערב כי הוגשו תלונות לבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג (ICC) נגדה, נגד שר החוץ אנטוניו טיאני, שר ההגנה גווידו קרוסטו, ונגד מנכ"ל תאגיד הביטחון האיטלקי "לאונרדו", רוברטו צ’ינגולאני.
לפי מלוני, התלונות עוסקות בחשד לסיוע או שיתוף פעולה ברצח עם, בהקשר למלחמה ברצועת עזה. היא לא ציינה מי הגיש את התלונות. את הדברים אמרה מלוני בשני ראיונות ששודרו בערוץ Rai1 האיטלקי.
בימים האחרונים פרסמה התארגנות איטלקית בשם "משפטנים ועורכי דין למען פלסטין" נוסח תלונה מקוון נגד מלוני, טיאני, קרוסטו וצ’ינגולאני, וקראה לציבור לחתום עליה טרם הגשתה לבית הדין. לפי הארגון, עד כה חתמו על התלונה למעלה מ-33 אלף בני אדם. הארגון טוען כי התלונה נוגעת ל"סיוע לפשעים בעזה" ולאי-הגנה מספקת על אזרחי איטליה שהשתתפו במשט "סומוד" לעזה, שנבלם על ידי חיל הים הישראלי בשבוע שעבר.
