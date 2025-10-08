תלונות הוגשו ל-ICC נגד ראש ממשלת איטליה ובכירים נוספים בגין "סיוע לפשעים בעזה"

ראש ממשלת איטליה, ג’ורג’ה מלוני, אמרה אתמול בערב כי הוגשו תלונות לבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג (ICC) נגדה, נגד שר החוץ אנטוניו טיאני, שר ההגנה גווידו קרוסטו, ונגד מנכ"ל תאגיד הביטחון האיטלקי "לאונרדו", רוברטו צ’ינגולאני.

לפי מלוני, התלונות עוסקות בחשד לסיוע או שיתוף פעולה ברצח עם, בהקשר למלחמה ברצועת עזה. היא לא ציינה מי הגיש את התלונות. את הדברים אמרה מלוני בשני ראיונות ששודרו בערוץ Rai1 האיטלקי.